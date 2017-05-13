Евгений Кузнецов: Если играть, как в седьмом матче с «Питтсбургом», то хоть Бобби Орра подпиши

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— Разве можно приехать в сборную с другой целью, кроме как выиграть чемпионат мира, — сказал Кузнецов. — Когда вызывают, о ситуации в клубе даже не думаешь. В раздевалке все забывают о тяжелом сезоне, и нужно сфокусироваться на игре. Мы приехали не пассажирами, а биться и играть за свою страну.

— Радулов без контракта не приехал в сборную. Рискуете, выступая за национальную команду без контракта?

— Сейчас не время рассуждать о новом контракте. Я особо не парюсь, этим занимается агент. Моя задача — играть в хоккей. Если окажусь не нужен в НХЛ, придется ехать обратно. У каждого разные ситуации. Когда позвонили, не задумывался и поехал с большим желанием. Тем более нравится стиль нынешней сборной. Со многими играли в молодежке.

— Как насчет смены фланга в сборной?

— Фланги на войне, а у нас края (смеется). Где поставят, там и буду играть. Мне без разницы.

— Вы знаете, кто в нашей группе играет?

— Да (смеется). Латвия и США остались. Сегодня — Словакия. Играли с Данией, Италией, Швецией и Германией. Сейчас поедем на игру.

— Синяк Овечкина…

— Синяк и синяк. Травмы так не выносятся на обозрение. При малейшей возможности Саня наверняка бы приехал.

— Игроки сейчас с большим желанием приезжают на чемпионат мира?

— У шведов сменили тренера, поэтому они все едут в сборную. У нас игроки не будут выбирать, приезжать или нет. Такой подход не считаю правильным.

— Смотрели матчи сборной?

— Мой папа постоянно смотрел.

— Поражение в седьмом матче с «Питтсбургом» — это стечение обстоятельств? Равная игра же была.

— Да никакой равной игры там не было. До нее провели 12 матчей, шесть с «Торонто» и шесть с «Питтсбургом», всегда владели инициативой, создавали моменты, а на решающую встречу как будто какие-то другие люди вышли играть. Тяжело понять, почему это случилось.

— За океаном пишут, что «Вашингтон» уперся в потолок своих возможностей, некоторые предлагают даже Овечкина обменять. Согласны?

— Я не так много времени провел в команде, наверное, не мне судить, это задача руководства. Но, с другой стороны, если команда столько лет останавливается на одной ступени, значит, надо сделать какие-то выводы, прежде всего это касается нас самих, игроков, мы должны в себе поковыряться. Нам могут дать любую установку, показать любое видео, но если мы будем играть, как в седьмом матче, то тебе хоть Бобби Орра подпиши, без разницы … все от нас зависело.

— Так он же старенький уже?

— Вот и говорю, что без разницы.

— У нас в команде много дебютантов чемпионатов мира, включая Ничушкина. Готовы к роли ветерана?

— Если Валеру называть дебютантом, когда человек Сочи прошел, думаю, все эти игроки уже так или иначе опытные, мастеровитые. Наоборот, даже интереснее, что так много молодых хоккеистов.

— Знакома фамилия Артема Зуба?

— Конечно, слежу же за российским хоккеем.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Кельна.