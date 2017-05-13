Евгений Кузнецов: Если играть, как в седьмом матче с «Питтсбургом», то хоть Бобби Орра подпиши

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13:15 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
17:15 1-й период Россия 1
Словакия 0
тв
Группа B
17:15 1-й период Словения 0
Беларусь 1
Группа A
21:15 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29730446/
13 мая 2017, 17:09 | Спорт-Экспресс

Евгений Кузнецов: Если играть, как в седьмом матче с «Питтсбургом», то хоть Бобби Орра подпиши

Нападающий сборной России и «Вашингтон» дал интервью журналистам после приезда в расположение национальной команды в Кельне на чемпионате мира по хоккею-2017.

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— Разве можно приехать в сборную с другой целью, кроме как выиграть чемпионат мира, — сказал Кузнецов. — Когда вызывают, о ситуации в клубе даже не думаешь. В раздевалке все забывают о тяжелом сезоне, и нужно сфокусироваться на игре. Мы приехали не пассажирами, а биться и играть за свою страну.

— Радулов без контракта не приехал в сборную. Рискуете, выступая за национальную команду без контракта?

— Сейчас не время рассуждать о новом контракте. Я особо не парюсь, этим занимается агент. Моя задача — играть в хоккей. Если окажусь не нужен в НХЛ, придется ехать обратно. У каждого разные ситуации. Когда позвонили, не задумывался и поехал с большим желанием. Тем более нравится стиль нынешней сборной. Со многими играли в молодежке.

— Как насчет смены фланга в сборной?

— Фланги на войне, а у нас края (смеется). Где поставят, там и буду играть. Мне без разницы.

— Вы знаете, кто в нашей группе играет?

— Да (смеется). Латвия и США остались. Сегодня — Словакия. Играли с Данией, Италией, Швецией и Германией. Сейчас поедем на игру.

— Синяк Овечкина…

— Синяк и синяк. Травмы так не выносятся на обозрение. При малейшей возможности Саня наверняка бы приехал.

— Игроки сейчас с большим желанием приезжают на чемпионат мира?

— У шведов сменили тренера, поэтому они все едут в сборную. У нас игроки не будут выбирать, приезжать или нет. Такой подход не считаю правильным.

— Смотрели матчи сборной?

— Мой папа постоянно смотрел.

— Поражение в седьмом матче с «Питтсбургом» — это стечение обстоятельств? Равная игра же была.

— Да никакой равной игры там не было. До нее провели 12 матчей, шесть с «Торонто» и шесть с «Питтсбургом», всегда владели инициативой, создавали моменты, а на решающую встречу как будто какие-то другие люди вышли играть. Тяжело понять, почему это случилось.

— За океаном пишут, что «Вашингтон» уперся в потолок своих возможностей, некоторые предлагают даже Овечкина обменять. Согласны?

— Я не так много времени провел в команде, наверное, не мне судить, это задача руководства. Но, с другой стороны, если команда столько лет останавливается на одной ступени, значит, надо сделать какие-то выводы, прежде всего это касается нас самих, игроков, мы должны в себе поковыряться. Нам могут дать любую установку, показать любое видео, но если мы будем играть, как в седьмом матче, то тебе хоть Бобби Орра подпиши, без разницы … все от нас зависело.

— Так он же старенький уже?

— Вот и говорю, что без разницы.

— У нас в команде много дебютантов чемпионатов мира, включая Ничушкина. Готовы к роли ветерана?

— Если Валеру называть дебютантом, когда человек Сочи прошел, думаю, все эти игроки уже так или иначе опытные, мастеровитые. Наоборот, даже интереснее, что так много молодых хоккеистов.

— Знакома фамилия Артема Зуба?

— Конечно, слежу же за российским хоккеем.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Кельна.
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