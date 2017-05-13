Сборная США по хоккею заявила на ЧМ игроков «Рейнджерс» Шея и Хэйса
КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная США по хоккею заявила на чемпионат мира защитника клуба Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» Брэйди Шея и его одноклубника форварда Кевина Хэйса. Об этом журналистам сообщил главный тренер американцев Джефф Блэшилл.
«Мы заявили Брэйди Шея и Кевина Хэйса. Оба уже прилетели и смогут сыграть завтра», — сказал Блэшилл.
Следующий матч американцы проведут 14 мая с командой Словакии.
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