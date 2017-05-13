Лундквист, не игравший на чемпионатах мира с 2008 года, в субботу провел первую тренировку в составе сборной Швеции. Шведы в воскресенье проведут матч чемпионата мира против команды Дании. Капитан «Вашингтона» Овечкин из-за травмы впервые с 2009 года не сыграет за сборную России на чемпионате мира.

«Всегда здорово играть против Овечкина, он один из лучших игроков в мире уже многие годы. Было бы интересно встретиться с ним в Кельне. Овечкин все последние годы приезжал в сборную России, я уважаю его за это. Но каждый год он проводил невероятное количество матчей, а это серьезная нагрузка на организм. Пусть теперь он не приехал, у сборной России все равно отличная команда, и хорошие шансы на золото, но не забывайте, что и мы здесь, чтобы выиграть золото», — сказал Лундквист журналистам.