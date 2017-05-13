Хоккеисты РФ и без Овечкина имеют хорошие шансы выиграть золото ЧМ-2017 — Лундквист
КЕЛЬН, 13 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборная России по хоккею имеет хорошие шансы выиграть золотые медали чемпионата мира 2017 года и без Александра Овечкина, заявил голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист.
Лундквист, не игравший на чемпионатах мира с 2008 года, в субботу провел первую тренировку в составе сборной Швеции. Шведы в воскресенье проведут матч чемпионата мира против команды Дании. Капитан «Вашингтона» Овечкин
«Всегда здорово играть против Овечкина, он один из лучших игроков в мире уже многие годы. Было бы интересно встретиться с ним в Кельне. Овечкин все последние годы приезжал в сборную России, я уважаю его за это. Но каждый год он проводил невероятное количество матчей, а это серьезная нагрузка на организм. Пусть теперь он не приехал, у сборной России все равно отличная команда, и хорошие шансы на золото, но не забывайте, что и мы здесь, чтобы выиграть золото», — сказал Лундквист журналистам.
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