Сборная Финляндии в овертайме обыграла норвежцев
МОСКВА, 13 мая —
Р-Спорт. Сборная Финляндии в овертайме обыграла команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
Встреча группы В, прошедшая в субботу в Париже, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) в пользу финнов, в составе которых отличились Юусо Хиетанен (26-я минута), Юлиус Хонка (29) и Маркус Ханникайнен (62). У норвежцев шайбы забросили Андерс Бастиансен (19) и Андреас Мартинсен (60).
Финны 14 мая сыграют со швейцарцами, а норвежцы 15 мая — с канадцами.
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|13 Мая, 13:15
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Петтер Торесен
|Лаури Марьямяки
Вратари
|Ларс Хауген 58:12 (Л. Хауген 59:31)
|Йоонас Корписало
|1-й период
|11:43
|Патрик Торесен
|Маркус Хянникяйнен
|17:16
|18:38
|Андерс Бастиансен (М. Нерстебе)
|Себастьян Ахо
|19:38
|2-й период
|25:27
|Деннис Свеум
|Юусо Хиетанен (С. Ахо, В. Лаюнен)
|25:33
|26:03
|Андреас Мартинсен
|Юлиус Хонка (А. Охтамаа, М. Хянникяйнен)
|28:11
|Йоонас Ярвинен
|37:25
|3-й период
|40:00
|Матиас Треттенес
|42:53
|Валттери Филппула
|49:59
|54:54
|Даниэль Сервик
|Ессе Пульюярви
|54:54
|59:31
|Андреас Мартинсен
|Атте Охтамаа
|59:47
|Атте Охтамаа
|59:47
|Овертайм
|Маркус Хянникяйнен (М. Пюеряля)
|61:55
Статистика
|10
|Штрафное время
|24
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол