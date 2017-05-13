Сборная Финляндии в овертайме обыграла норвежцев

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Встреча группы В, прошедшая в субботу в Париже, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) в пользу финнов, в составе которых отличились Юусо Хиетанен (26-я минута), Юлиус Хонка (29) и Маркус Ханникайнен (62). У норвежцев шайбы забросили Андерс Бастиансен (19) и Андреас Мартинсен (60).

Финны 14 мая сыграют со швейцарцами, а норвежцы 15 мая — с канадцами.