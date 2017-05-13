Сборная Латвии проиграла команде США в матче чемпионата мира

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Встреча группы А, прошедшая в субботу в Кельне, завершилась победой американцев со счетом 5:3 (0:1, 3:2, 2:0). У победителей отличились Джей Ти Комфер (на 29-й минуте), Ник Бьюгстэд (34), Джон Годро (39), Эндрю Копп (57) и Дилан Ларкин (59). Шайбами в составе сборной Латвии отметились Теодорс Блюгерс (12), Каспарс Даугавиньш (21) и Оскарс Цибульскис (32).

Сборная Латвии в следующем матче 15 мая сыграет с командой России. Американцы 14 мая встретятся со сборной Словакии.