Сборная Латвии проиграла команде США в матче чемпионата мира
КЕЛЬН, 13 мая —
Р-Спорт. Сборная США по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира-2017.
Встреча группы А, прошедшая в субботу в Кельне, завершилась победой американцев со счетом 5:3 (0:1, 3:2, 2:0). У победителей отличились Джей Ти Комфер (на 29-й минуте), Ник Бьюгстэд (34), Джон Годро (39), Эндрю Копп (57) и Дилан Ларкин (59). Шайбами в составе сборной Латвии отметились Теодорс Блюгерс (12), Каспарс Даугавиньш (21) и Оскарс Цибульскис (32).
Сборная Латвии в следующем матче 15 мая сыграет с командой России. Американцы 14 мая встретятся со сборной Словакии.
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Главные тренеры
|Боб Хартли
|Джефф Блэшилл
Вратари
|Элвис Мерзликинс 58:13 (Э. Мерзликинс 58:58)
|Коннор Хеллебайк
|1-й период
|11:23
|Теодорс Блюгерс (М. Бичевскис)
|12:23
|Каспарс Даугавиньш
|2-й период
|20:07
|Каспарс Даугавиньш (А. Джериньш, Роб. Букартс)
|Андерс Ли
|20:50
|21:06
|Андрис Джериньш
|Дэнни Декейсер
|25:19
|Джей Ти Комфер (А. Ли)
|29:00
|Клейтон Келлер
|30:15
|31:37
|Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
|Ник Бьюгстад (К. Келлер, Н. Шмолц)
|33:44
|Брок Нельсон
|34:36
|Джонни Годро (Дж. Трауба, Н. Бьюгстад)
|38:37
|3-й период
|53:17
|Эндрю Копп (К. Хеллебайк)
|56:38
|Дилан Ларкин
|п.в.
|58:58
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Стефан Фонселиус (Финляндия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол