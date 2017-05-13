Орлов надеется, что у него не будет проблем при переходе на большую площадку

Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в субботу утром прилетели в Германию для участия в чемпионате мира по хоккею. «Вашингтон» в среду в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли проиграл «Питтсбургу» и уступил в серии со счетом 3−4. На следующий день Кузнецов и Орлов были вызваны в национальную команду. Европейские площадки на четыре метра шире тех, на которых играются матчи НХЛ.

«Приятно, что позвали, приятно здесь находиться. Пройдет пару дней, потренируемся с командой и будем готовы играть, — сказал Орлов журналистам. — В том году у меня не было больших проблем при переходе на большую площадку на чемпионате в Москве. Не знаю, как будет в этом году, посмотрим. Постараюсь об этом не думать. Когда играешь в хорошей команде, ребята помогают, так что все будет хорошо. Главное сейчас — не ложиться спать, а дождаться вечера, а ночью постараться выспаться. И уже будет нормально все. Два дня мы отдыхали, завтра уже надо покататься».