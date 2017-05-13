Кузнецов заявил, что не зайдет в раздевалку сборной России с грустным лицом
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 13 мая — Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений Кузнецов заявил, что не имеет права заходить в раздевалку сборной России на чемпионате мира с грустным лицом.
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Кузнецов и его одноклубник Дмитрий Орлов в субботу утром прилетели в Германию для участия в чемпионате мира по хоккею. «Вашингтон» в среду в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли проиграл «Питтсбургу» и уступил в серии со счетом 3−4. На следующий день Кузнецов и Орлов были вызваны в национальную команду, при этом капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет на турнире
«Долетели нормально, в ночь поспали, уже здесь. Настроение позитивное. Обидно, когда проигрываешь, но мы не можем же зайти в раздевалку с грустными лицами. Все ребята настраиваются на победу, и мы должны внести положительные эмоции, посмешить парней. Для нас сыграет на руку, немножко раскрепостит после поражения», — сказал Кузнецов журналистам.
«Да, даже у меня бывает лицо посерьезнее. Тяжело забыть поражение сразу, это понятно, — продолжил Кузнецов. — Но когда будешь смотреть в глаза ребятам в раздевалке, когда ребята настраиваются, а мы будем думать о
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