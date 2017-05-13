Кузнецов заявил, что не зайдет в раздевалку сборной России с грустным лицом

Кузнецов и его одноклубник Дмитрий Орлов в субботу утром прилетели в Германию для участия в чемпионате мира по хоккею. «Вашингтон» в среду в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли проиграл «Питтсбургу» и уступил в серии со счетом 3−4. На следующий день Кузнецов и Орлов были вызваны в национальную команду, при этом капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет на турнире из-за травмы.

«Долетели нормально, в ночь поспали, уже здесь. Настроение позитивное. Обидно, когда проигрываешь, но мы не можем же зайти в раздевалку с грустными лицами. Все ребята настраиваются на победу, и мы должны внести положительные эмоции, посмешить парней. Для нас сыграет на руку, немножко раскрепостит после поражения», — сказал Кузнецов журналистам.