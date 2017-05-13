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«Вашингтон» в среду в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли проиграл «Питтсбургу» и уступил в серии со счетом 3−4. Кузнецов и его одноклубник Дмитрий Орлов в субботу утром прилетели в Германию для участия в чемпионате мира по хоккею.

«По поводу того, как будут использовать (тренеры сборной), мы еще не разговаривали. Просто общались на тему прилета, — сказал Кузнецов журналистам. — Спросили как здоровье и есть ли желание сыграть, по игре ничего особо не было. В принципе, шесть часов — небольшая разница. Через пару дней буду хорошо себя чувствовать, а может быть вообще один — ничего ужасного тут нет. На эмоциях будем готовы уже к матчу с командой Латвии, физически тоже проблем не будет».

«У нас русское телевидение есть, там показывают все игры чемпионата мира, — продолжил Кузнецов. — Родители дома как раз были, папа постоянно смотрел хоккей. Ну и я некие периоды заставал. Общаюсь ли я с кем-то в сборной? Кого-то одного сложно выделить. С доктором, например, я общаюсь».

Отвечая на вопрос о сборной Канады, хоккеист отметил, что состав соперника не так важен. «Канадцы каждый год привозят сильную команду. И не важно против кого ты играешь, мы должны думать о своей игре, а не соперниках», — пояснил он.