Хоккейная ассоциация Канады еще не определилась с игроками для дозаявки на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13:15 2-й период Латвия 3
США 1
тв
Группа B
13:15 перерыв Норвегия 1
Финляндия 2
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Беларусь
Группа A
21:15 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29729111/
13 мая 2017, 13:38 | ТАСС

Хоккейная ассоциация Канады еще не определилась с игроками для дозаявки на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Хоккейной ассоциации Канады еще не определилось, кого из игроков заявит на последние две свободные позиции в сборной страны для участия в чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил президент ассоциации Том Ренни.

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В заявке сборной Канады на чемпионате мира присутствует 23 игрока из 25 возможных, включая только двух вратарей.

«Мы пока еще не решили, кого заявим на оставшиеся два места. Поговорите с Роном Хекстоллом (генменеджером сборной Канады — прим. ТАСС) и Шоном Бурком (его помощником), и вы увидите, что они думают по поводу состава и кто мог бы быть доступен из НХЛ, — сказал Ренни. — Мы сделали несколько запросов по этому поводу несколько дней назад и пока не получили ответа».

«Нужно подходить осторожно к тому, кого вы собираетесь добавлять, потому что иногда это может помешать команде. Мы должны быть уверены в каждом игроке, которого собираемся вызвать», — отметил он.

Канадцы на предварительном этапе в Париже лидируют в группе В, одержав победы в основное время во всех четырех матчах. «Я посмотрел только один матч канадцев — с французами (3:2 — прим. ТАСС), так как прилетел три дня назад. Не всегда все получается хорошо: нам нужно извлекать уроки из каждой игры, поскольку впереди будет еще сложнее», — подчеркнул он.

Национальная хоккейная лига отказалась отпускать своих игроков на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейский Пхенчхан. «Какая у нас будет команда в Южной Корее, я пока не могу сказать. Мы работаем над этим вопросом, чтобы сделать конкурентоспособную сборную, и время у нас еще есть», — отметил Ренни.
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