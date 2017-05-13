Хоккейная ассоциация Канады еще не определилась с игроками для дозаявки на ЧМ

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В заявке сборной Канады на чемпионате мира присутствует 23 игрока из 25 возможных, включая только двух вратарей.

«Мы пока еще не решили, кого заявим на оставшиеся два места. Поговорите с Роном Хекстоллом (генменеджером сборной Канады — прим. ТАСС) и Шоном Бурком (его помощником), и вы увидите, что они думают по поводу состава и кто мог бы быть доступен из НХЛ, — сказал Ренни. — Мы сделали несколько запросов по этому поводу несколько дней назад и пока не получили ответа».

«Нужно подходить осторожно к тому, кого вы собираетесь добавлять, потому что иногда это может помешать команде. Мы должны быть уверены в каждом игроке, которого собираемся вызвать», — отметил он.

Канадцы на предварительном этапе в Париже лидируют в группе В, одержав победы в основное время во всех четырех матчах. «Я посмотрел только один матч канадцев — с французами (3:2 — прим. ТАСС), так как прилетел три дня назад. Не всегда все получается хорошо: нам нужно извлекать уроки из каждой игры, поскольку впереди будет еще сложнее», — подчеркнул он.

Национальная хоккейная лига отказалась отпускать своих игроков на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейский Пхенчхан. «Какая у нас будет команда в Южной Корее, я пока не могу сказать. Мы работаем над этим вопросом, чтобы сделать конкурентоспособную сборную, и время у нас еще есть», — отметил Ренни.