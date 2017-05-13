Кузнецов и Орлов прибыли в Германию для участия в ЧМ

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читайте также Как изменится сборная с Орловым и Кузнецовым?

Сборная России стартовала с четырех побед на чемпионате мира 2017 года, обыграв команды Швеции (2:1 по буллитам), Италии (10:1), Германии (6:3) и Дании (3:0). «Вашингтон» в среду в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли проиграл «Питтсбургу» и уступил в серии со счетом 3−4. На следующий день Кузнецов и Орлов были вызваны в национальную команду, при этом капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет на турнире из-за травмы.