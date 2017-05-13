«Не нужно особо надеяться на игроков из НХЛ»

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13:15 2-й период Латвия 3
США 1
тв
Группа B
13:15 перерыв Норвегия 1
Финляндия 2
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Беларусь
Группа A
21:15 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29728921/
13 мая 2017, 13:45 | «Газета.Ру»

«Не нужно особо надеяться на игроков из НХЛ»

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Виктор Жлуктов в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от матча российской команды против Словакии.

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Олимпийский чемпион 1976 года, пятикратный чемпион мира в составе сборной СССР и бывший игрок хоккейного ЦСКА Виктор Жлуктов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился своими впечатлениями от игры сборной России в преддверии встречи со Словакией.

— Какие у вас мысли накануне матча Россия — Словакия?

— В преддверии матча настроение очень непонятное. О словаках сужу больше по отчетам, и кажется, что команда не такая уж сильная. Но, понимаете, мастерство проявляется в стабильности. Если мастер, то мастер всегда.

А внезапно забивать трижды за 70 секунд, как это сделала Россия в матче с Данией… нет в этом такой железной, «рабоче-крестянской» уверенности, понимаете?

— Скоро в сборную прибудет подкрепление из «Вашингтон Кэпиталз» — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов должны приехать в Германию сегодня…

— Я никогда не был против энхаэловцев, но мне немного непонятно: что, если кто-то играет в НХЛ, то он автоматически сильнее хоккеиста из КХЛ?

Это еще не показатель. К тому же в сборной России уже сложился монолитный коллектив, так что я согласен с Вячеславом Фетисовым в том, что не нужно особо надеяться на энхаэловцев, которые точно не поедут на зимнюю Олимпиаду 2018 года, ведь этот чемпионат мира — финальная подготовка к Играм-2018.

С перспективой на Олимпиаду надо ставить на наших доморощенных игроков из КХЛ.

— К вопросу о надежде на КХЛ: в заявку сборной вместо травмировавшегося Александра Овечкина из «Вашингтона» был включен нападающий Валерий Ничушкин из ЦСКА…

— Ничушкина немножко надломила НХЛ. Не надо было ему торопиться туда, нужно было здесь «мясом» обрасти, сезон еще поиграть в КХЛ, и все могло бы быть по-другому. После возвращения в ЦСКА он очень долго раскручивался, раскручивался… Сейчас Валерий делает успехи — молодец, не зря Олег Знарок взял его в сборную.

Теперь у Ничушкина есть шанс. Если он хорошо начнет, то и дальше попрет. А потенциал большой!

— Ничушкин тренируется в звене с Романом Любимовым и Владимиром Ткачевым. Можно ли сказать, что он будет подменять травмированного Сергея Мозякина, который до этого играл в паре с Ткачевым?

— Не буду вмешиваться в работу тренера.

Там такая бригада — целый консилиум! Я удивляюсь: в мою бытность игроком два тренера справлялись (смеется). Мне кажется, что для Знарка, это, наоборот, хуже.

Столько мнений! Ну, Олег Валерьевич — человек умный, он всех выслушает, а последнее решение — за ним.

— В случае победы, сегодня сборная России гарантирует себе выход в плей-офф чемпионата. Как думаете, это может оказать дополнительное психологическое давление на нашу команду, заставить играть более открыто?

— Нет, нет, нет! Так не надо подходить к делу. Команду нужно постепенно раскручивать, закреплять успех, все стабилизировать и постепенно подходить к финалу. Сегодняшние игры — это все подготовка к последующим стадиям плей-офф. Побеждать Словакию, конечно, нужно обязательно.

Чем сильнее мы будем выглядеть с каждой новой игрой, тем больше будут наши враги трепетать.

— Следующие матчи сборная России проведет с США и Латвией, которые очень неплохо проявляют себя на турнире и тоже претендуют на выход в четвертьфинал. Как думаете, не стоит ли нашей команде немного поберечь себя в сегодняшней, более простой игре со словаками?

— Когда начинаешь себя жалеть на льду, получается еще хуже. Надо всегда оставаться «бдительным на границе». Лучше воспринимать эту игру со словаками как ответственную подготовку к четвертьфиналу.

Начнешь жалеть себя — все, все… Сегодня пожалел себя немножко, завтра пожалеешь больше, послезавтра — еще больше… Нет!

Нужно постоянно наращивать и наращивать темп. Неужели сил нет для этого? Конечно, есть!
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