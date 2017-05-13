«Не нужно особо надеяться на игроков из НХЛ»

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Олимпийский чемпион 1976 года, пятикратный чемпион мира в составе сборной СССР и бывший игрок хоккейного ЦСКА Виктор Жлуктов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился своими впечатлениями от игры сборной России в преддверии встречи со Словакией.

— Какие у вас мысли накануне матча Россия — Словакия?

— В преддверии матча настроение очень непонятное. О словаках сужу больше по отчетам, и кажется, что команда не такая уж сильная. Но, понимаете, мастерство проявляется в стабильности. Если мастер, то мастер всегда.

А внезапно забивать трижды за 70 секунд, как это сделала Россия в матче с Данией… нет в этом такой железной, «рабоче-крестянской» уверенности, понимаете?

— Скоро в сборную прибудет подкрепление из «Вашингтон Кэпиталз» — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов должны приехать в Германию сегодня…

— Я никогда не был против энхаэловцев, но мне немного непонятно: что, если кто-то играет в НХЛ, то он автоматически сильнее хоккеиста из КХЛ?

Это еще не показатель. К тому же в сборной России уже сложился монолитный коллектив, так что я согласен с Вячеславом Фетисовым в том, что не нужно особо надеяться на энхаэловцев, которые точно не поедут на зимнюю Олимпиаду 2018 года, ведь этот чемпионат мира — финальная подготовка к Играм-2018.

С перспективой на Олимпиаду надо ставить на наших доморощенных игроков из КХЛ.

— К вопросу о надежде на КХЛ: в заявку сборной вместо травмировавшегося Александра Овечкина из «Вашингтона» был включен нападающий Валерий Ничушкин из ЦСКА…

— Ничушкина немножко надломила НХЛ. Не надо было ему торопиться туда, нужно было здесь «мясом» обрасти, сезон еще поиграть в КХЛ, и все могло бы быть по-другому. После возвращения в ЦСКА он очень долго раскручивался, раскручивался… Сейчас Валерий делает успехи — молодец, не зря Олег Знарок взял его в сборную.

Теперь у Ничушкина есть шанс. Если он хорошо начнет, то и дальше попрет. А потенциал большой!

— Ничушкин тренируется в звене с Романом Любимовым и Владимиром Ткачевым. Можно ли сказать, что он будет подменять травмированного Сергея Мозякина, который до этого играл в паре с Ткачевым?

— Не буду вмешиваться в работу тренера.

Там такая бригада — целый консилиум! Я удивляюсь: в мою бытность игроком два тренера справлялись (смеется). Мне кажется, что для Знарка, это, наоборот, хуже.

Столько мнений! Ну, Олег Валерьевич — человек умный, он всех выслушает, а последнее решение — за ним.

— В случае победы, сегодня сборная России гарантирует себе выход в плей-офф чемпионата. Как думаете, это может оказать дополнительное психологическое давление на нашу команду, заставить играть более открыто?

— Нет, нет, нет! Так не надо подходить к делу. Команду нужно постепенно раскручивать, закреплять успех, все стабилизировать и постепенно подходить к финалу. Сегодняшние игры — это все подготовка к последующим стадиям плей-офф. Побеждать Словакию, конечно, нужно обязательно.

Чем сильнее мы будем выглядеть с каждой новой игрой, тем больше будут наши враги трепетать.

— Следующие матчи сборная России проведет с США и Латвией, которые очень неплохо проявляют себя на турнире и тоже претендуют на выход в четвертьфинал. Как думаете, не стоит ли нашей команде немного поберечь себя в сегодняшней, более простой игре со словаками?

— Когда начинаешь себя жалеть на льду, получается еще хуже. Надо всегда оставаться «бдительным на границе». Лучше воспринимать эту игру со словаками как ответственную подготовку к четвертьфиналу.

Начнешь жалеть себя — все, все… Сегодня пожалел себя немножко, завтра пожалеешь больше, послезавтра — еще больше… Нет!

Нужно постоянно наращивать и наращивать темп. Неужели сил нет для этого? Конечно, есть!