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Сборная России в субботу в Кельне проведет пятый матч группового этапа чемпионата мира против словаков. В первых четырех встречах россияне добились побед и возглавляют таблицу группы А с 11 очками. У команды Словакии 4 очка после такого же количества проведенных игр. На счету Панарина 3 шайбы и 7 передач в 4 матчах турнира.

«На каждом чемпионате мира у сборной России очень хорошая команда, поэтому нам надо быть готовыми на 100%, — сказал Лацо. — И, конечно, нам надо больше внимания уделить Артемию Панарину. Он уже набрал много очков, играет блестяще, первая задача — его остановить, потом всех остальных».