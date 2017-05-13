Лацо: Первая задача словаков в матче с хоккеистами РФ — остановить Панарина
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 13 мая — Р-Спорт, Александр Рогулев. Первая задача для хоккеистов сборной Словакии в матче чемпионата мира с командой России — остановить форварда Артемия Панарина, заявил агентству «Р-Спорт» голкипер словацкой команды Ян Лацо.
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Сборная России в субботу в Кельне проведет пятый матч группового этапа чемпионата мира против словаков. В первых четырех встречах россияне добились побед и возглавляют таблицу группы А с 11 очками. У команды Словакии 4 очка после такого же количества проведенных игр. На счету Панарина 3 шайбы и 7 передач в 4 матчах турнира.
«На каждом чемпионате мира у сборной России очень хорошая команда, поэтому нам надо быть готовыми на 100%, — сказал Лацо. — И, конечно, нам надо больше внимания уделить Артемию Панарину. Он уже набрал много очков, играет блестяще, первая задача — его остановить, потом всех остальных».
«У нас очень молодая команда, половина игроков без опыта чемпионатов мира. В первых матчах ребята
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