Мёнье: После первой шайбы белорусов команда Франции чуть растеряла заряд

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«Это было здорово! Считаю, мы выдали отличный старт, неплохо действовали в начале, но затем белорусы забросили первую шайбу и неожиданно почувствовали приток энергии. Мы же растеряли заряд. Возможно, это произошло от усталости из-за поединка против канадцев в четверг. Но мы доказали, что имеем характер. Ребята вновь продемонстрировали стойкость, и это то, что мне нравится в нашей команде», — цитирует Мёнье Tribuna. com.