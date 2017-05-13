Мёнье: После первой шайбы белорусов команда Франции чуть растеряла заряд
Нападающий сборной Франции Лоран Мёнье поделился впечатлениями после победы в матче с Беларусью на ЧМ-2017 (4:3 Б).
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Видимо, что-то случилось...
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«Это было здорово! Считаю, мы выдали отличный старт, неплохо действовали в начале, но затем белорусы забросили первую шайбу и неожиданно почувствовали приток энергии. Мы же растеряли заряд. Возможно, это произошло от усталости
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