Букмекеры оценили шансы сборной России победить Словакию на ЧМ по хоккею
Сегодня, 13 мая, в матче группового этапа ЧМ-2017 по хоккею сыграют сборные России и Словакии.
Букмекеры предлагают поставить на победу Словакии в основное время за 14.0. Шансы России оценены в 1.14, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 12.0.
Ставку на победу сборной Словакии с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 9.60, а на победу сборной России — за 1.09.
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.79, а на ТМ 5,5 шайбы — 2.14.
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