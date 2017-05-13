Кожевников: Сборной России для победы над словаками нужны скорость и азарт

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Сборная России в субботу в Кельне проведет пятый матч группового этапа чемпионата мира против словаков. В первых четырех встречах россияне добились побед над шведами (2:1 по буллитам), итальянцами (10:1), немцами (6:3) и датчанами (3:0) и с 11 очками возглавляют турнирную таблицу группы А. У команды Словакии четыре балла после такого же количества проведенных игр и седьмое место (из восьми сборных).

«Сборная Словакии, конечно же, будет играть в свой хоккей, — сказал в телефонном разговоре Кожевников. — Потому что они всегда так действуют, но сейчас у них нет явных лидеров — а раньше были один-два игрока, которые выделялись. Это неплохая и сбалансированная команда, они будут стараться, но когда силы подсядут, тогда и будет проявляться мастерство игроков. Я думаю, что наши хоккеисты будут заставлять словаков нарушать правила, поэтому надо хорошо использовать численное большинство. И такую (насыщенную) оборону надо вскрывать за счет скорости, азарта и индивидуального мастерства, обыгрывая соперников один в один».

Собеседник агентства считает, что россиянам надо прибавить в реализации моментов.