Кожевников: Сборной России для победы над словаками нужны скорость и азарт
МОСКВА, 13 мая —
Р-Спорт, Олег Богатов. Хоккеисты сборной России могут одержать победу над командой Словакии в матче чемпионата мира за счет скорости, азарта и индивидуального мастерства, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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Сборная России в субботу в Кельне проведет пятый матч группового этапа чемпионата мира против словаков. В первых четырех встречах россияне добились побед над шведами (2:1 по буллитам), итальянцами (10:1), немцами (6:3) и датчанами (3:0) и с 11 очками возглавляют турнирную таблицу группы А. У команды Словакии четыре балла после такого же количества проведенных игр и седьмое место (из восьми сборных).
«Сборная Словакии, конечно же, будет играть в свой хоккей, — сказал в телефонном разговоре Кожевников. — Потому что они всегда так действуют, но сейчас у них нет явных лидеров — а раньше были
Собеседник агентства считает, что россиянам надо прибавить в реализации моментов.
«Пока все у нас получается неплохо — не бывает же идеальной игры, — продолжил эксперт. — Надо продолжать играть так же, улучшать взаимодействие хоккеистов и добавить в реализации создаваемых моментов. Самое главное — отладить взаимодействие в звеньях и потренировать
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