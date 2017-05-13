Лукашенко: Сборная Беларуси проигрывает ещё до игры и физически не готова

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Белорусы проиграли все пять матчей на турнире.

«Если ты физически не готов играть, как ты будешь играть с этими словенцами даже? Я вот смотрю за норвежцами, мне нравится эта команда. Они в хорошем смысле слова как тараканы. А мы что вышли? Мы до игры уже проигрываем! И при том физически не готовы. Как можно играть?

Поэтому вы правильно говорите: двадцатилетние ребята. Да, класс может быть пониже. Но есть порядок, который бьёт класс. И есть физическая подготовка. Если ты физически готов, ты будешь вокруг соперника крутиться и не дашь сыграть ему так, как он хочет", — цитирует Лукашенко Tribuna.com.