Фазель: IIHF не удалось добиться разрешения на продажу шайб на арене ЧМ в Париже
ПАРИЖ, 13 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Международной федерации хоккея (IIHF) не удалось добиться разрешения на продажу шайб на арене чемпионата мира в Париже, заявил агентству «Р-Спорт» глава организации Рене Фазель.
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Ранее агентство «Р-Спорт» сообщало, что посетители матчей чемпионата мира по хоккею 2017 года в Париже не имеют возможности приобрести в ледовом дворце шайбы с логотипом турнира и изображением талисманов первенства — Астерикса, Обеликса и Идефикса, так как их продажа запрещена из соображений безопасности.
«Согласен, что это странно, и мы обсуждали этот вопрос, но добиться разрешения на продажу шайб в парижском дворце не удалось. Не знаю, почему так, но у них есть правила в отношении летающих объектов. Что я могу сказать… зато шайбы можно купить в Кельне», — сообщил Фазель.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.
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