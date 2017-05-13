Шуплер: Разрыв в классе между хоккеистами Словакии и России катастрофический
КЕЛЬН, 13 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Разрыв в классе между хоккеистами сборных Словакии и России на чемпионате мира 2017 года катастрофический, заявил в интервью «Р-Спорт» консультант главного тренера словацкой команды, известный специалист Юлиус Шуплер.
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Сборная России в субботу в Кельне проведет пятый матч группового этапа чемпионата мира против словаков. В первых четырех россияне добились побед над шведами (2:1 по буллитам), итальянцами (10:1), немцами (6:3) и датчанами (3:0). У команды Словакии 4 очка после такого же количества проведенных игр.
«Я готов признать, что на этом чемпионате мира разрыв в классе между сборными Словакии и России катастрофический, — сказал Шуплер корреспонденту агентства. — Я не знаю тренера, который бы не хотел победить на чемпионате мира, но когда у команды нет мастерства, это невозможно сделать. Нужно смотреть правде в глаза: лучшее, что мы можем сделать — выглядеть с россиянами на одном уровне. Не стоит заявлять, что мы обыграем сборную России».
Собеседник агентства также отметил, что он и главный тренер сборной России Олег Знарок являются друзьями. «Мы с Олегом друг друга хорошо знаем. Я одно скажу: хочу увидеть хорошую игру. Без грязи, без скандалов. Чистый хоккей», — заявил Шуплер.
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