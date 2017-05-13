Шуплер: Разрыв в классе между хоккеистами Словакии и России катастрофический

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России в субботу в Кельне проведет пятый матч группового этапа чемпионата мира против словаков. В первых четырех россияне добились побед над шведами (2:1 по буллитам), итальянцами (10:1), немцами (6:3) и датчанами (3:0). У команды Словакии 4 очка после такого же количества проведенных игр.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 13.05.2017, 17:15 -:- Россия Словакия

«Я готов признать, что на этом чемпионате мира разрыв в классе между сборными Словакии и России катастрофический, — сказал Шуплер корреспонденту агентства. — Я не знаю тренера, который бы не хотел победить на чемпионате мира, но когда у команды нет мастерства, это невозможно сделать. Нужно смотреть правде в глаза: лучшее, что мы можем сделать — выглядеть с россиянами на одном уровне. Не стоит заявлять, что мы обыграем сборную России».

Собеседник агентства также отметил, что он и главный тренер сборной России Олег Знарок являются друзьями. «Мы с Олегом друг друга хорошо знаем. Я одно скажу: хочу увидеть хорошую игру. Без грязи, без скандалов. Чистый хоккей», — заявил Шуплер.