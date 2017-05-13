Глава IIHF: Результат белорусов на ЧМ-2017 не повлияет на шансы провести ЧМ-2021
ПАРИЖ, 13 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Результат сборной Белоруссии на чемпионате мира 2017 года не отразится на шансах совместной заявки этой страны и Латвии на проведение турнира в 2021 году, заявил агентству «Р-Спорт» президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
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Сборная Белоруссии в пятницу со счетом 3:4 по буллитам уступила команде Франции в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Париже и Кельне. Белорусы, проигравшие предыдущие четыре матча турнира с общей разницей шайб 3−18, набрали первое очко на турнире. Белоруссия и Латвия претендуют на право проведения чемпионата мира 2021 года, выбор будет сделан на конгрессе IIHF в начале следующей недели.
«Результат сборной Белоруссии на нынешнем чемпионате мира никак не отразится на шансах их совместной с Латвией заявки на проведение турнира в 2021 году. Латвия точно не вылетит из элиты, да и на сборной Белоруссии рано ставить крест, они неплохо играли с французами, но команде не повезло», — сказал Фазель.
«Всегда сложно начинать турнир матчами против трех лучших команд, а белорусы играли на старте с финнами, чехами и канадцами. Впереди самые главные для них игры — против словенцев и норвежцев», — добавил он.
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