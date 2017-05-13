Купер: Пикар будет защищать ворота канадцев в игре с хоккеистами Швейцарии
ПАРИЖ, 13 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер Келвин Пикар будет защищать ворота сборной Канады в матче чемпионата мира по хоккею против швейцарцев, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер канадцев Джон Купер.
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Сборная Канады начала чемпионат мира, проходящий в Кельне и Париже с 5 по 21 мая, с четырех побед с общей разницей шайб 20−5. В субботу канадцы сыграют против команды Швейцарии. Ранее на турнире Пикар провел две игры, в двух других матчах ворота канадцев защищал Чед Джонсон.
«Келвин Пикар будет играть в матче против сборной Швейцарии», — сообщил Купер.
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