Купер: Пикар будет защищать ворота канадцев в игре с хоккеистами Швейцарии

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная Канады начала чемпионат мира, проходящий в Кельне и Париже с 5 по 21 мая, с четырех побед с общей разницей шайб 20−5. В субботу канадцы сыграют против команды Швейцарии. Ранее на турнире Пикар провел две игры, в двух других матчах ворота канадцев защищал Чед Джонсон.

«Келвин Пикар будет играть в матче против сборной Швейцарии», — сообщил Купер.