Хендерсон: С белорусами стало сложнее играть с тех пор, как команду возглавил Льюис

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Всегда было трудно играть против белорусов, а стало еще сложнее с тех пор, как команду возглавил Дэйв Льюис. Тридцать минут мы действовали нормально, но потом соперник включился, а у нас кончилась энергия, ничего не получалось. Допускали различные мелкие ошибки, хорошо, что в итоге смогли отыграться и победить по буллитам.