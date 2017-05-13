Лингле: Не смогли извлечь очковую выгоду, и это хреново

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«Это очень расстраивает. Игра в большинстве была большой проблемой. В концовке дважды имели неплохие шансы забросить, но удача была не на нашей стороне. Когда повели в счете, почувствовали себя немного комфортнее, создав задел… Но все резко изменилось после буллитов. Не смогли извлечь большую очковую выгоду, и это хреново», — цитирует Лингле официальный сайт турнира.