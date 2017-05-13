Лингле: Не смогли извлечь очковую выгоду, и это хреново
Форвард сборной Беларуси Шарль Лингле прокомментировал матч ЧМ-2017 против французов, проигранный по буллитам (3:4 Б).
«Это очень расстраивает. Игра в большинстве была большой проблемой. В концовке дважды имели неплохие шансы забросить, но удача была не на нашей стороне. Когда повели в счете, почувствовали себя немного комфортнее, создав задел… Но все резко изменилось после буллитов. Не смогли извлечь большую очковую выгоду, и это хреново», — цитирует Лингле официальный сайт турнира.
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|12 Мая, 21:15
|Зрители 6802
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Дэйв Хендерсон
|Дэйв Льюис
Вратари
|Кристобаль Юэ
|Кевин Лаланд
|1-й период
|12:29
|Саша Трей (Т. Да Коста, Д. Ро)
|13:10
|Жорданн Перре
|Павел Воробей
|13:10
|Евгений Ковыршин
|19:46
|2-й период
|20:54
|Дамьен Флери (А. Руссель, С. Да Коста)
|23:22
|Валентин Клеро
|Александр Павлович (П. Воробей, Е. Шарангович)
|26:40
|Павел Воробей
|34:42
|Егор Шарангович (Ш. Лингле)
|37:47
|38:56
|Николя Беш
|3-й период
|40:50
|Антонин Манавиан
|Александр Кулаков (С. Костицын, А. Демков)
|41:20
|Андрей Стась
|43:43
|Андрей Стась
|43:43
|52:35
|Пьер-Эдуард Белльмар (С. Да Коста)
|58:59
|Антонин Манавиан
|Овертайм
|61:41
|Дамьен Флери
Серия буллитов - победный бросок
|С. Да Коста
Статистика
|12
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол