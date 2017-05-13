Овечкин: Я сам позвонил Знарку и сказал, что не в состоянии помочь сборной
Александр Овечкин рассказал о телефонном звонке Олегу Знарку, травме колена, обезболивающих уколах и горечи очередного поражения.
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После вылета из
«В
— Александр, всех взволновала информация о травме, которая была названа руководством сборной России. Расскажите об этом.
— У меня было повреждение колена. В пятом матче серии с «Торонто» произошёл известный инцидент с Наземом Кадри. Это не было
— А в серии с «Питтсбургом»?
— В концовке третьего матча серии с «Пингвинз» я повредил заднюю поверхность бедра, подколенное сухожилие.
— Как это повлияло на вашу игру?
— Никто не хочет травм, даже самых мелких. После этого ощущаешь себя не на сто процентов, не чувствуешь достаточного количества силы в ноге. Но нужно играть, не обращать на это внимания. Некоторые хоккеисты выходят на лёд со сломанной ногой, сломанной рукой. Потому что это
— Писали, что вам необходимы были уколы.
— Да, пара инъекций. Иногда я чувствую, что это просто необходимо. А иногда можно играть и без этого. Но операция мне не требуется.
«Я не в состоянии помочь сборной»
— Вы сами позвонили главному тренеру сборной России Олегу Знарку?
— Да, я позвонил ему и сказал, что не смогу сыграть на чемпионате мира
— И
— Нельзя сказать, что
— Тогда оцените свою личную результативность в
— Мы проиграли. Таким образом, нельзя сказать, что я играл хорошо.
— Насколько тяжёлым для вас является это поражение?
— Каждый проигрыш — это очень трудно. Конечно, для нас это страшное разочарование, потому что у нас потрясающая группа хоккеистов, невероятные парни, которые упорно трудятся, чтобы соответствовать этому уровню. Мне бы очень хотелось сказать спасибо нашим болельщики, которые просто фантастически нас поддерживали. Они давали нам энергию, когда это было необходимо. Увы, мы не смогли трансформировать её в результат.
— Каковы ваши ближайшие планы? Вы возвращаетесь в Россию?
— Нет. Съезжу в Майами на несколько дней. Надо проветрить голову, очистить её. Затем пройду обследование у докторов здесь, в Вашингтоне.
«Хотелось попить пивка в Германии вместе с Овечкиным»
Если Овечкин психологически ещё не отошёл от поражения, то Евгений Кузнецов внешне выглядел более спокойным и отметился своим фирменным чувством юмора.
— Евгений, в чём причина поражения «Вашингтона»?
— Мои ощущения такие, что это именно мы проиграли, причём уступили сами себе. Этого я не могу принять. Не «Питтсбург» побил нас, а мы проиграли седьмой матч. Описать это хотелось бы парочкой плохих слов, но я не могу их произнести. Лично для меня седьмой матч был самым слабым в
— У вас заканчивается контракт. Вы хотели бы остаться в «Кэпиталз»?
— Да, мне нравится «Вашингтон», мне комфортно здесь. Я чувствую, что тут у меня осталось одно незаконченное дело.
— Вы едете на чемпионат мира в Германию?
— Да. Хотелось попить немецкого пивка вместе с Овечкиным. Хоккеисты же любят пиво, а немецкое — лучшее.
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