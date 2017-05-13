«Надеюсь, белорусы останутся в элитной группе ЧМ». Обзор мнений из Франции

Комментарии участников поединка с официального сайта турнира свелись к тому, что победа хозяевам далась большой кровью.



Шарль Лингле, форвард сборной Беларуси:

Это очень расстраивает. Игра в большинстве была большой проблемой. В концовке дважды имели неплохие шансы забросить, но удача была не на нашей стороне. Когда повели в счете, почувствовали себя немного комфортнее, создав небольшой задел… Но все резко изменилось после буллитов. Не смогли извлечь большую очковую выгоду, и это хреново.

Дэйв Хендерсон, главный тренер сборной Франции:



Всегда было трудно играть против белорусов, и стало еще сложнее с тех пор, как команду возглавил Дэйв Льюис. Тридцать минут мы действовали нормально, но потом соперник включился, а у нас кончилась энергия, ничего не получалось. Допускали различные мелкие ошибки, хорошо, что в итоге смогли отыграться и победить по буллитам.

Кристобаль Юэ, голкипер сборной Франции и «Лозанны»:



Мы столкнулись с отчаянной командой, и было действительно трудно сдержать ее. Но я думаю, наши ребята показали характер и командный дух, позволившие вернуться в игру в концовке.

Лоран Менье, форвард сборной Франции и клуба «Ла-Шо-де-Фон»:



Это было здорово! Считаю, мы выдали отличный старт, неплохо действовали в начале, но затем белорусы забросили первую шайбу и неожиданно почувствовали приток энергии. Мы же растеряли заряд. Возможно, это произошло от усталости из-за поединка против канадцев в четверг. Но мы доказали, что имеем характер. Ребята вновь продемонстрировали стойкость, и это то, что мне нравится в нашей команде.

Французский спортивный портал lequipe.fr назвал матч триллером.



«Пусть это и не победа в основное время, но все же победа. Самое главное, успех в триллере против сборной Беларуси позволяет команде Франции продолжать верить в свои шансы на отбор в четвертьфинал чемпионата мира. Но это было сложно… После двух заброшенных шайб трудно было представить, что оппоненты найдут в себе силы собраться. Но белорусы сперва отыгрались и вышли вперед, а после стали непроходимой стеной в обороне. На “АккорХотелс-Арене”, заполненной далеко не на сто процентов, не обошлось без удачи для “синих” — без нее результат, конечно, был бы иным».