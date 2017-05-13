«Надеюсь, белорусы останутся в элитной группе ЧМ». Обзор мнений из Франции

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13:15 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13:15 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Беларусь
Группа A
21:15 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29727341/
13 мая 2017, 9:31 | «Прессбол»

«Надеюсь, белорусы останутся в элитной группе ЧМ». Обзор мнений из Франции

Дэйв Хендерсон, Кристобаль Юэ, Лоран Менье и рекруты интернет-войск Франции итожат победу «трехцветных» над командой Дэйва Льюиса. Есть даже комментарий Шарля Лингле, который мог стать героем пятой встречи ЧМ-2017.

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Комментарии участников поединка с официального сайта турнира свелись к тому, что победа хозяевам далась большой кровью.

Шарль Лингле, форвард сборной Беларуси:

Это очень расстраивает. Игра в большинстве была большой проблемой. В концовке дважды имели неплохие шансы забросить, но удача была не на нашей стороне. Когда повели в счете, почувствовали себя немного комфортнее, создав небольшой задел… Но все резко изменилось после буллитов. Не смогли извлечь большую очковую выгоду, и это хреново.

Дэйв Хендерсон, главный тренер сборной Франции:

Всегда было трудно играть против белорусов, и стало еще сложнее с тех пор, как команду возглавил Дэйв Льюис. Тридцать минут мы действовали нормально, но потом соперник включился, а у нас кончилась энергия, ничего не получалось. Допускали различные мелкие ошибки, хорошо, что в итоге смогли отыграться и победить по буллитам.

Кристобаль Юэ, голкипер сборной Франции и «Лозанны»:

Мы столкнулись с отчаянной командой, и было действительно трудно сдержать ее. Но я думаю, наши ребята показали характер и командный дух, позволившие вернуться в игру в концовке.

Лоран Менье, форвард сборной Франции и клуба «Ла-Шо-де-Фон»:

Это было здорово! Считаю, мы выдали отличный старт, неплохо действовали в начале, но затем белорусы забросили первую шайбу и неожиданно почувствовали приток энергии. Мы же растеряли заряд. Возможно, это произошло от усталости из-за поединка против канадцев в четверг. Но мы доказали, что имеем характер. Ребята вновь продемонстрировали стойкость, и это то, что мне нравится в нашей команде.

Французский спортивный портал lequipe.fr назвал матч триллером.

«Пусть это и не победа в основное время, но все же победа. Самое главное, успех в триллере против сборной Беларуси позволяет команде Франции продолжать верить в свои шансы на отбор в четвертьфинал чемпионата мира. Но это было сложно… После двух заброшенных шайб трудно было представить, что оппоненты найдут в себе силы собраться. Но белорусы сперва отыгрались и вышли вперед, а после стали непроходимой стеной в обороне. На “АккорХотелс-Арене”, заполненной далеко не на сто процентов, не обошлось без удачи для “синих” — без нее результат, конечно, был бы иным».

Мнения пользователей lequipe.fr:

— Спасибо Юэ и Да Косте за прекрасную игру при исполнении буллитов!

— Спасибо, «синие». Два очка по такой игре — неплохой результат. Радует то, что боролись до конца. По крайней мере, продолжаем мечтать о плей-офф.

— Первый буллит Да Косты — это шедевр! Вратарь не понял, что происходит!

— Поначалу казалось, что матч складывается легко, и вдруг «синие» потеряли нить игры, а белорусы, наоборот, прибавили. К счастью, на выходе имеем всплеск удачи и гордости. Белорусы заслужили очко, а может, и больше. Надеюсь, они останутся в элитной группе чемпионата мира.

— Хорошая игра, но худшая из пяти на турнире по части качества. Было видно, что парней измотали канадцы, а впереди чехи… Меня всегда поражает чешская сборная: в ней собраны не суперталантливые игроки, но команда всегда входит в число топов. Видимо, все благодаря тренерам.

— Да Коста — талант! Многие команды НХЛ были бы рады такому игроку. Будет трудно пролезть в четвертьфинал, но, как мы не раз видели, все возможно.

— Слабая игра французов. Показалось, что смотрел товарищеский матч: нельзя так проваливаться, ведя в счете на ЧМ.

— Великолепный Стефан Да Коста. Чувствовалась тяжесть в ногах наших после взрыва энергии в матче против Канады. В таких условиях встреча с белорусами рисковала стать западней. «Синие» добились успеха, и это компенсирует моменты разочарования четвергового вечера. Молодцы, парни! Все лучшее еще впереди.

— Эта победа может стать решающей в борьбе за плей-офф!

Ответ на реплику:

— Или фатальной, так как явно потеряли очки.

— Если сделать скидку на игру финнов на этом чемпионате, следует более жестко давать оценку игре наших. Против топ-команд с такой обороной нам обеспечены фиаско.

Группа ЧМ-2017 в «Фэйсбуке»:

— Это был очень красивый поединок. К счастью, у нас отличный вратарь.

— Третий гол сборной Франции чудовищен. :)) — Первый вышка!

— Не жалеют они моего сердца, все нервы съели.
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12 Мая, 21:15 Зрители 6802 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Франция 4:3 Б
Серия буллитов
(1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Беларусь
Главные тренеры
Дэйв Хендерсон Дэйв Льюис
Вратари
Кристобаль Юэ Кевин Лаланд
1-й период
12:29 Саша Трей (Т. Да Коста, Д. Ро)
13:10 Жорданн Перре
Павел Воробей 13:10
Евгений Ковыршин 19:46
2-й период
20:54 Дамьен Флери (А. Руссель, С. Да Коста)
23:22 Валентин Клеро
Александр Павлович (П. Воробей, Е. Шарангович) 26:40
Павел Воробей 34:42
Егор Шарангович (Ш. Лингле) 37:47
38:56 Николя Беш
3-й период
40:50 Антонин Манавиан
Александр Кулаков (С. Костицын, А. Демков) 41:20
Андрей Стась 43:43
Андрей Стась 43:43
52:35 Пьер-Эдуард Белльмар (С. Да Коста)
58:59 Антонин Манавиан
Овертайм
61:41 Дамьен Флери
Серия буллитов - победный бросок
С. Да Коста
Статистика
12 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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