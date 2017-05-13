«Надеюсь, белорусы останутся в элитной группе ЧМ». Обзор мнений из Франции
Дэйв Хендерсон, Кристобаль Юэ, Лоран Менье и рекруты
интернет-войск Франции итожат победу «трехцветных» над командой Дэйва Льюиса. Есть даже комментарий Шарля Лингле, который мог стать героем пятой встречи ЧМ-2017.
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Видимо, что-то случилось...
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Комментарии участников поединка с официального сайта турнира свелись к тому, что победа хозяевам далась большой кровью.
Шарль Лингле, форвард сборной Беларуси:
Это очень расстраивает. Игра в большинстве была большой проблемой. В концовке дважды имели неплохие шансы забросить, но удача была не на нашей стороне. Когда повели в счете, почувствовали себя немного комфортнее, создав небольшой задел… Но все резко изменилось после буллитов. Не смогли извлечь большую очковую выгоду, и это хреново.
Дэйв Хендерсон, главный тренер сборной Франции:
Всегда было трудно играть против белорусов, и стало еще сложнее с тех пор, как команду возглавил Дэйв Льюис. Тридцать минут мы действовали нормально, но потом соперник включился, а у нас кончилась энергия, ничего не получалось. Допускали различные мелкие ошибки, хорошо, что в итоге смогли отыграться и победить по буллитам.
Кристобаль Юэ, голкипер сборной Франции и «Лозанны»:
Мы столкнулись с отчаянной командой, и было действительно трудно сдержать ее. Но я думаю, наши ребята показали характер и командный дух, позволившие вернуться в игру в концовке.
Лоран Менье, форвард сборной Франции и клуба «Ла-Шо-де-Фон»:
Это было здорово! Считаю, мы выдали отличный старт, неплохо действовали в начале, но затем белорусы забросили первую шайбу и неожиданно почувствовали приток энергии. Мы же растеряли заряд. Возможно, это произошло от усталости
Французский спортивный портал lequipe.fr назвал матч триллером.
«Пусть это и не победа в основное время, но все же победа. Самое главное, успех в триллере против сборной Беларуси позволяет команде Франции продолжать верить в свои шансы на отбор в четвертьфинал чемпионата мира. Но это было сложно… После двух заброшенных шайб трудно было представить, что оппоненты найдут в себе силы собраться. Но белорусы сперва отыгрались и вышли вперед, а после стали непроходимой стеной в обороне. На “АккорХотелс-Арене”, заполненной далеко не на сто процентов, не обошлось без удачи для “синих” — без нее результат, конечно, был бы иным».
Мнения пользователей lequipe.fr:
— Спасибо Юэ и Да Косте за прекрасную игру при исполнении буллитов!
— Спасибо, «синие». Два очка по такой игре — неплохой результат. Радует то, что боролись до конца. По крайней мере, продолжаем мечтать о
— Первый буллит Да Косты — это шедевр! Вратарь не понял, что происходит!
— Поначалу казалось, что матч складывается легко, и вдруг «синие» потеряли нить игры, а белорусы, наоборот, прибавили. К счастью, на выходе имеем всплеск удачи и гордости. Белорусы заслужили очко, а может, и больше. Надеюсь, они останутся в элитной группе чемпионата мира.
— Хорошая игра, но худшая из пяти на турнире по части качества. Было видно, что парней измотали канадцы, а впереди чехи… Меня всегда поражает чешская сборная: в ней собраны не суперталантливые игроки, но команда всегда входит в число топов. Видимо, все благодаря тренерам.
— Да Коста — талант! Многие команды НХЛ были бы рады такому игроку. Будет трудно пролезть в четвертьфинал, но, как мы не раз видели, все возможно.
— Слабая игра французов. Показалось, что смотрел товарищеский матч: нельзя так проваливаться, ведя в счете на ЧМ.
— Великолепный Стефан Да Коста. Чувствовалась тяжесть в ногах наших после взрыва энергии в матче против Канады. В таких условиях встреча с белорусами рисковала стать западней. «Синие» добились успеха, и это компенсирует моменты разочарования четвергового вечера. Молодцы, парни! Все лучшее еще впереди.
— Эта победа может стать решающей в борьбе за
Ответ на реплику:
— Или фатальной, так как явно потеряли очки.
— Если сделать скидку на игру финнов на этом чемпионате, следует более жестко давать оценку игре наших. Против
Группа ЧМ-2017 в «Фэйсбуке»:
— Это был очень красивый поединок. К счастью, у нас отличный вратарь.
— Третий гол сборной Франции чудовищен. :)) — Первый вышка!
— Не жалеют они моего сердца, все нервы съели.
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|12 Мая, 21:15
|Зрители 6802
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
|Дэйв Хендерсон
|Дэйв Льюис
|Кристобаль Юэ
|Кевин Лаланд
|1-й период
|12:29
|Саша Трей (Т. Да Коста, Д. Ро)
|13:10
|Жорданн Перре
|Павел Воробей
|13:10
|Евгений Ковыршин
|19:46
|2-й период
|20:54
|Дамьен Флери (А. Руссель, С. Да Коста)
|23:22
|Валентин Клеро
|Александр Павлович (П. Воробей, Е. Шарангович)
|26:40
|Павел Воробей
|34:42
|Егор Шарангович (Ш. Лингле)
|37:47
|38:56
|Николя Беш
|3-й период
|40:50
|Антонин Манавиан
|Александр Кулаков (С. Костицын, А. Демков)
|41:20
|Андрей Стась
|43:43
|Андрей Стась
|43:43
|52:35
|Пьер-Эдуард Белльмар (С. Да Коста)
|58:59
|Антонин Манавиан
|Овертайм
|61:41
|Дамьен Флери
|С. Да Коста
|12
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол