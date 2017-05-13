Участие Андрея Костицына и Граборенко в игре со Словенией под вопросом
Участие форварда сборной Белоруссии по хоккею Андрея Костицына и защитника Романа Граборенко в матче чемпионата мира против словенцев находится под вопросом, команда также потеряла
из-за травмы нападающего Данилу Карабаня, заявил главный тренер белорусов Дэйв Льюис.
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Сборная Белоруссии в пятницу со счетом 3:4 по буллитам уступила команде Франции в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Костицын, Граборенко и Владимир Денисов пропустили игру
«Участие Андрея Костицына и Граборенко в игре с хоккеистами Словении под вопросом, не знаю, сыграют ли они. Могу также сказать, что мы потеряли
В субботу состоится матч между белорусами и словенцами, проигравший в котором с большой вероятностью покинет элитный дивизион. В сентябре белорусы проиграли словенцам по буллитам 2:3 в квалификации Олимпиады-2018, и словенцы вышли в финальный турнир.
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