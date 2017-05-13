Дэйв Льюис: Игроки сборной Беларуси наконец проявили характер

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13:15 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13:15 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Беларусь
Группа A
21:15 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29726460/
13 мая 2017, 9:27 | «Прессбол»

Дэйв Льюис: Игроки сборной Беларуси наконец проявили характер

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением о матче чемпионата мира-2017 с командой Франции (3:4).

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

— Что назовете главной причиной проигрыша?

— Это очевидно: менее удачно проведенную серию буллитов. И, конечно, нашей третьей пропущенной шайбой я очень недоволен.

— Зато, видимо, вновь довольны молодежью: лучшим в нашем составе определен Шарангович…

— Не просто доволен, а очень доволен. Шарангович вообще, считаю, был лучшим в нашем составе не только в этом матче. И Воробей, это заметно, чувствует себя на таком уровне все более уверенно.

— Так или иначе, но содержание игры сегодня выгодно отличалось от предыдущих матчей. Нашли наконец нужные слова?

— Просто спросил у парней, как долго они играют в хоккей. Кулаков ответил «25 лет», Коробов — «больше 20». Поэтому просто попросил пойти и сделать свою работу так, как они умеют. И они это сделали. Забросили несколько хороших шайб, перехватили инициативу. Увы, но в итоге все же довольствовались минимумом.

— Насколько серьезны проблемы со здоровьем у Андрея Костицына и Граборенко? Можно ли ожидать их на льду в субботнем матче со Словенией?

— Пока сложно сказать. Андрей в пятницу утром работал на раскатке, но в матче помочь не смог. А Граборенко даже не катался. Будем решать в субботу утром. А еще сегодня мы потеряли Карабаня.

— Будете ли напоминать сейчас команде матч 4 сентября на «Минск-Арене»?

— Игру олимпийской квалификации против тех же словенцев? Едва ли. Сейчас ни к чему копаться в прошлом. После сегодняшней игры лишь сказал парням: «Если завтра будете бороться так же, как сегодня, у нас есть все шансы на успех». Вы же видели, что сегодня игроки действительно проявили наконец настоящий характер, — передает слова Льюиса корреспондент pressball.by Вячеслав Федоренков.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
12 Мая, 21:15 Зрители 6802 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Франция 4:3 Б
Серия буллитов
(1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Беларусь
Главные тренеры
Дэйв Хендерсон Дэйв Льюис
Вратари
Кристобаль Юэ Кевин Лаланд
1-й период
12:29 Саша Трей (Т. Да Коста, Д. Ро)
13:10 Жорданн Перре
Павел Воробей 13:10
Евгений Ковыршин 19:46
2-й период
20:54 Дамьен Флери (А. Руссель, С. Да Коста)
23:22 Валентин Клеро
Александр Павлович (П. Воробей, Е. Шарангович) 26:40
Павел Воробей 34:42
Егор Шарангович (Ш. Лингле) 37:47
38:56 Николя Беш
3-й период
40:50 Антонин Манавиан
Александр Кулаков (С. Костицын, А. Демков) 41:20
Андрей Стась 43:43
Андрей Стась 43:43
52:35 Пьер-Эдуард Белльмар (С. Да Коста)
58:59 Антонин Манавиан
Овертайм
61:41 Дамьен Флери
Серия буллитов - победный бросок
С. Да Коста
Статистика
12 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ
Викторина
Певица Пелагея является женой именно этого хоккеиста.