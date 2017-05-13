Дэйв Льюис: Игроки сборной Беларуси наконец проявили характер
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением о матче чемпионата мира-2017 с командой Франции (3:4).
— Что назовете главной причиной проигрыша?
— Это очевидно: менее удачно проведенную серию буллитов. И, конечно, нашей третьей пропущенной шайбой я очень недоволен.
— Зато, видимо, вновь довольны молодежью: лучшим в нашем составе определен Шарангович…
— Не просто доволен, а очень доволен. Шарангович вообще, считаю, был лучшим в нашем составе не только в этом матче. И Воробей, это заметно, чувствует себя на таком уровне все более уверенно.
— Так или иначе, но содержание игры сегодня выгодно отличалось от предыдущих матчей. Нашли наконец нужные слова?
— Просто спросил у парней, как долго они играют в хоккей. Кулаков ответил «25 лет», Коробов — «больше 20». Поэтому просто попросил пойти и сделать свою работу так, как они умеют. И они это сделали. Забросили несколько хороших шайб, перехватили инициативу. Увы, но в итоге все же довольствовались минимумом.
— Насколько серьезны проблемы со здоровьем у Андрея Костицына и Граборенко? Можно ли ожидать их на льду в субботнем матче со Словенией?
— Пока сложно сказать. Андрей в пятницу утром работал на раскатке, но в матче помочь не смог. А Граборенко даже не катался. Будем решать в субботу утром. А еще сегодня мы потеряли Карабаня.
— Будете ли напоминать сейчас команде матч 4 сентября на «Минск-Арене»?
— Игру олимпийской квалификации против тех же словенцев? Едва ли. Сейчас ни к чему копаться в прошлом. После сегодняшней игры лишь сказал парням: «Если завтра будете бороться так же, как сегодня, у нас есть все шансы на успех». Вы же видели, что сегодня игроки действительно проявили наконец настоящий характер, — передает слова Льюиса корреспондент pressball.by Вячеслав Федоренков.
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|12 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
|Дэйв Хендерсон
|Дэйв Льюис
|Кристобаль Юэ
|Кевин Лаланд
|1-й период
|12:29
|Саша Трей (Т. Да Коста, Д. Ро)
|13:10
|Жорданн Перре
|Павел Воробей
|13:10
|Евгений Ковыршин
|19:46
|2-й период
|20:54
|Дамьен Флери (А. Руссель, С. Да Коста)
|23:22
|Валентин Клеро
|Александр Павлович (П. Воробей, Е. Шарангович)
|26:40
|Павел Воробей
|34:42
|Егор Шарангович (Ш. Лингле)
|37:47
|38:56
|Николя Беш
|3-й период
|40:50
|Антонин Манавиан
|Александр Кулаков (С. Костицын, А. Демков)
|41:20
|Андрей Стась
|43:43
|Андрей Стась
|43:43
|52:35
|Пьер-Эдуард Белльмар (С. Да Коста)
|58:59
|Антонин Манавиан
|Овертайм
|61:41
|Дамьен Флери
|С. Да Коста
|12
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол