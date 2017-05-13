Форвард ЦСКА Да Коста готовит белорусов к прощанию с элитой

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Группа А

Швеция — Италия — 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)

Голы: Раск — 2 (Линдхольм), 3:24 — 1:0. Хольм — 1 (Нюландер, Бродин), 8:34 — 2:0. Морини — 2 (бол., Сканделла, Инсам), 23:50 — 2:1. Бродин — 2 (Хольм), 29:52 — 3:1. Линдхольм — 5 (Ландескуг, Строльман), 40:41 — 4:1. Умарк — 2 (Седерберг, Эдлер), 50:09 — 5:1. К. Клингберг — 1 (Нордстрем), 54:53 — 6:1. Эрикссон Эк — 1 (Нюландер), 56:51 — 7:1. Й. Клингберг — 1 (Хольм, Нюландер), 58:25 — 8:1. Вратари: Фаст — Клутье. Штраф: 4 — 4. Броски: 45 (15+12+18) — 15 (4+8+3). Судьи: Айверсон, Фонселиус. 12 мая. Кельн. LANXESS arena.

В день игры стало известно, что нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем дал согласие приехать на чемпионат мира. И без того мощная атака шведов с появлением такого игрока может претендовать на звание самой опасной на турнире. Понятно, что матч со скромной Италией сложно назвать показательным. Он больше нужен шведским игрокам, чтобы улучшить персональную статистику.

После резвого старта у скандинавов получалось далеко не все. Пока у южан оставались силы, им худо-бедно удавалось отбиваться. Лавина заброшенных шайб во второй половине заключительного периода едва ли серьезно улучшила настроение главного тренера «Тре Крунур» Рикарда Гренберга. Бэкстрем со своим умением нарисовать гол из ничего точно пригодится команде в более важных матчах. То же самое касается и вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста. Он должен провести свой первый матч на турнире в воскресенье со сборной Дании.

Дания — Германия — 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Раймер — 2 (Элиц, Д. Зайденберг), 8:26 — 0:1. Мацек — 2 (Я. Зайденберг, Кахун), 9:43 — 0:2. Сторм — 1 (Э. Кристенсен, Якобсен), 16:09 — 1:2. Поульсен — 2 (М. Кристенсен), 16:34 — 2:2. Регин — 1 (Элерс, Дам), 61:40 — 3:2. Вратари: Дам — Аус ден Биркен. Штраф: 10 — 12. Броски: 29 (15+9+4+1) — 29 (10+6+12+1). Судьи: Гржибик, Линде. 12 мая. Кельн. LANXESS arena.

Сборная Германии заметно снизила свои шансы на выход в четвертку, неожиданно уступив датчанам. Теперь для хозяев ключевым станет последний матч предварительного этапа с командой Латвии, если, конечно, они не потеряют очков в игре с итальянцами. Приезд одного из лучших бомбардиров нынешнего Кубка Стэнли Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» обязан помочь немцам. Моментов они создают достаточно, но с реализацией есть проблемы.

За шесть секунд до конца третьего периода датский вратарь Себастьян Дам ловушкой вытащил «мертвую» шайбу после броска Дениса Зайденберга. Знали бы трибуны, какое разочарование ждет их через считанные минуты. Не слишком здорово пока смотрящаяся на турнире связка фовардов Николая Элерса («Виннипег») и Петера Регина («Йокерита») в овертайме сказало свое слово. Они преобразовали быструю контратаку во взятие ворот, приведя арену в Кельне в состояние шока. При всем уважении, нападающих такого уровня в составе сборной Германии нет.

Этот факт, казалось, не должно был ей помешать спокойно забрать три очка. К 10-й минуте счете был 2:0 в пользу хозяев. Датчане отыгрались за 25 секунд, а под занавес первого периода с сиреной едва не забил Мадс Кристенсен — немецкий вратарь Дэинни Аус ден Биркен успел вмешаться. В дальнейшем сборная Германии смотрелась интереснее только фрагментами. Да и то в третьем периоде.

Группа B

Чехия — Словения — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Голы: Морини — 2 (бол., Коварж, Червенка), 2:12 — 1:0. Морини — 2 (бол., Пастрняк, Ворачек), 8:20 — 2:0. Горак — 3 (Гудас, Шимек), 11:46 — 3:0. Кемпни — 2 (Врана), 22:09 — 4:0. Верлиц — 1 (Муршак, Урбас), 44:04 — 4:1. Червенка — 2 (Коварж), 47:15 — 5:1. Вратари: Мразек — Крошель. Штраф: 8 — 6. Броски: 37 (18+4+15) — 15 (4+6+5). Судьи: Гофман, Салонен. 12 мая. Париж. AccorHotels Arena.

Все пять шайб в составе чешской команды забросили хоккеисты из КХЛ или в свое время поигравшие в ней. Особенно удивил дубль центрфорварда подольского «Витязя» Романа Хорака. В клубе для него нынешний сезон сложился неплохо. Но тот факт, что в сборной он совершенно не теряется на фоне энхаэловцев Якуба Ворачека, Томаша Плеканеца и Давида Пастрняка, примечателен.

Если чехи выйдут на свой пик к четвертьфиналу, то, по крайней мере на этой стадии, встречи с ними лучше избежать. В обороне у них традиционно все отлажено, впереди команда тоже понемногу находит свою игру, а в воротах способен вытащить самый сложный матч Петр Мразек. Один из претендентов на медали как минимум. А ведь еще на подмогу должен подъехать центральный нападающий Владимир Соботка, прекрасно проведший плей-офф в «Сент-Луисе». Впечатляет!

О предыдущей игре с норвежцами, когда сборной Чехии удалось забросить единственную в матче шайбу только в овертайме, на этот раз вспоминать не пришлось. Бывший нападающий челябинского «Трактора» Михал Ржепик реализовал большинство в самом дебюте встречи. В дальнейшем чехи спокойно распорядились своим преимуществом в классе — благо словенцы сопротивлялись слабо, понимая, что самые важные матчи за сохранение места в элитном дивизионе у них впереди.

Франция — Белоруссия — 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Трей — 1 (Т. Да Коста, Ро), 12:29 — 1:0. Морини — 2 (бол., Руссель, С. Да Коста), 20:54 — 2:0. Павлович — 2 (Шарангович, Воробей), 26:40 — 2:1. Шарангович — 2 (Лингле), 37:47 — 2:2. Морини — 2 (бол., С. Костицын, Демков), 41:20 — 2:3. Белльмар — 2 (С. Да Коста), 52:35 — 3:3. Победный буллит: С. Да Коста. Вратари: Юэ — Лаланд. Штраф: 12 — 10. Броски: 30 (11+9+10+0) — 22 (5+8+6+3). Судьи: Одиньш, Олунд. 12 мая. Париж. AccorHotels Arena.

Смотреть за выступлением сборной Белоруссии на втором подряд чемпионате мира можно только с большим усилием воли. Команда при Дэйве Льюисе вызывает различный спектр эмоций, где места радости не находится. На этот раз белорусы могли смотреть после игры в чьи угодно глаза — даже президенту страны Александру Лукашенко — с гордостью. Им удалось вытащить матч с 0:2. И если бы не Кевин Лаланд, пропустивший две своих шайбы и дважды одураченный бывшим партнером по СКА Стефаном Да Костой в серии послематчевых бросков, то братья-славяне могли рассчитывать на победу. Белорусская команда цеплялась за результат, ее игроки лезли в стычки и все видом давали понять, что пятое подряд поражение на турнире не входит в их планы. Так же как и вылет из элитного дивизиона.

Александр Павлович забросил шикарную шайбу, попав по ней слета. Этому моменту предшествовал перехват со стороны его молодого партнера и главного открытия в составе белорусской команды 18-летнего форварда Егора Шаранговича. Павловичу в следующей смене досталось на вбрасывании, но колющий удар со стороны француза Лоика Ламперье арбитры пропустили. Пострадавший был вынужден на какое-то время уйти со льда, но потом все-таки вернулся. Ему бы больше везения, и он стал бы главным героем матча.