Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира в Кельне
КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею сыграет в субботу с командой Словакии в пятом матче на чемпионате мира. Российская команда является лидером группы А и в случае очередного успеха гарантирует себе место в четвертьфинале.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В трех заключительных матчах группового раунда российской сборной предстоят непростые матчи с командами, которые претендуют на выход в
Сборной Словакии очки нужны даже больше, чем российской команде, для которой на данный момент главное — избежать травм и справиться с кадровыми проблемами после травмы Сергея Мозякина. Капитан сборной России
Со словаками они не сыграют, однако будет дозаявлен и готов выйти на лед нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин. В матче с датчанами в нападении сборная России испытала немалые проблемы, хотя и забила три гола в течение 70 секунд, произошло это лишь в концовке второго периода. Однако ворота Андрея Василевского впервые на турнире остались «сухими», да и в целом претензий к обороне у Знарка пока быть не должно — всего пять пропущенных шайб в четырех турах.
Неудачный чемпионат словаков
Словаки в Кельне выступают неудачно, набрав всего четыре очка, при этом у них остались матчи с главными фаворитами группы — командами России, США и Швеции. Победили словаки лишь аутсайдеров из Италии, да и то в овертайме, уступив команде Латвии в основное время, а соперникам из Дании и Германии — в буллитных сериях. Уже несколько лет в словацкой команде идет смена поколений, в Кельне выступают девять дебютантов чемпионатов мира.
Костяк сборной Словакии составляют хоккеисты из местных и чешских клубов, многие играли в «Словане» в КХЛ, однако результативностью там не отличались. Примечательно, что нынешний сезон завершал в КХЛ лишь защитник «Автомобилиста» Михал Чайковски, однако ранее в этой лиге поиграли 19 хоккеистов сборной Словакии.
47-летний главный тренер Цигер в свое время провел восемь сезонов в НХЛ, однако в его нынешней команде представителей североамериканской лиги нет. Словацкая команда наигрывается к Олимпиаде в Пхенчхане, где хоккеистов из НХЛ не будет, однако не факт, что Цигер продолжит работу с командой. Его контракт заканчивается после чемпионата мира, и продление во многом будет зависеть от того, какую игру покажет сборная в оставшихся матчах.
Два
В 2002 году сборная Словакии выиграла чемпионат мира, в финале обыграв российскую команду со счетом 4:3. Через 10 лет словаки вновь вышли в финал, где сборная России взяла убедительный реванш — 6:2. В нынешней сборной России пока нет игроков, завоевавших титул в 2012 году — за исключением еще не заявленного Евгения Кузнецова. Из
Цигер на чемпионате мира 15-летней давности не выступал, зато в 1995 году он под руководством Юлиуса Шуплера выводил словаков в группу сильнейших мирового первенства. 66-летний Шуплер в Кельне помогает Цигеру и наверняка поделится своими наблюдениями — в свое время он поработал в ярославском «Локомотиве», а в КХЛ — в рижском «Динамо», ЦСКА и «Донбассе».
Матч сборных России и Словакии пройдет на «Ланксесс- Арене» Кельна, начало — 17:15 мск. В 13:15 мск в группе А здесь же сыграют команды Латвии и США, в 21:15 — Италии и Германии.
Матчи группы В проходят в столице Франции Париже. Чемпионат мира продолжится до 21 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter