Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира в Кельне

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13:15 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13:15 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Беларусь
Группа A
21:15 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29726375/
13 мая 2017, 0:51 | ТАСС

Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира в Кельне

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею сыграет в субботу с командой Словакии в пятом матче на чемпионате мира. Российская команда является лидером группы А и в случае очередного успеха гарантирует себе место в четвертьфинале.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

В трех заключительных матчах группового раунда российской сборной предстоят непростые матчи с командами, которые претендуют на выход в плей-офф. После словаков команда Олега Знарка выйдет на лед в матчах с латвийцами и американцами. После четырех побед подряд только невероятный расклад может помешать сборной России выйти в четвертьфинал, однако очередной успех развеет последние сомнения.

Сборной Словакии очки нужны даже больше, чем российской команде, для которой на данный момент главное — избежать травм и справиться с кадровыми проблемами после травмы Сергея Мозякина. Капитан сборной России из-за сотрясения мозга, полученного во встрече с немцами 8 мая, не сыграл в предыдущем матче с датчанами (3:0), пропустит он и игру со словаками. В его отсутствие в российской команде на лед выходили лишь 11 форвардов, хотя в субботу должны подъехать из Северной Америки игроки вылетевшего из Кубка Стэнли «Вашингтона» — защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов.

Со словаками они не сыграют, однако будет дозаявлен и готов выйти на лед нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин. В матче с датчанами в нападении сборная России испытала немалые проблемы, хотя и забила три гола в течение 70 секунд, произошло это лишь в концовке второго периода. Однако ворота Андрея Василевского впервые на турнире остались «сухими», да и в целом претензий к обороне у Знарка пока быть не должно — всего пять пропущенных шайб в четырех турах.

Неудачный чемпионат словаков

Словаки в Кельне выступают неудачно, набрав всего четыре очка, при этом у них остались матчи с главными фаворитами группы — командами России, США и Швеции. Победили словаки лишь аутсайдеров из Италии, да и то в овертайме, уступив команде Латвии в основное время, а соперникам из Дании и Германии — в буллитных сериях. Уже несколько лет в словацкой команде идет смена поколений, в Кельне выступают девять дебютантов чемпионатов мира.

Костяк сборной Словакии составляют хоккеисты из местных и чешских клубов, многие играли в «Словане» в КХЛ, однако результативностью там не отличались. Примечательно, что нынешний сезон завершал в КХЛ лишь защитник «Автомобилиста» Михал Чайковски, однако ранее в этой лиге поиграли 19 хоккеистов сборной Словакии.

47-летний главный тренер Цигер в свое время провел восемь сезонов в НХЛ, однако в его нынешней команде представителей североамериканской лиги нет. Словацкая команда наигрывается к Олимпиаде в Пхенчхане, где хоккеистов из НХЛ не будет, однако не факт, что Цигер продолжит работу с командой. Его контракт заканчивается после чемпионата мира, и продление во многом будет зависеть от того, какую игру покажет сборная в оставшихся матчах.

Два российско-словацких финала

В 2002 году сборная Словакии выиграла чемпионат мира, в финале обыграв российскую команду со счетом 4:3. Через 10 лет словаки вновь вышли в финал, где сборная России взяла убедительный реванш — 6:2. В нынешней сборной России пока нет игроков, завоевавших титул в 2012 году — за исключением еще не заявленного Евгения Кузнецова. Из вице-чемпионов мира 2012 года в Кельне выступают голкипер Ян Лацо, защитник Михал Серсен, нападающие Либор Гудачек, Марцель Гашчак, Марио Ближняк и Михел Миклик.

Цигер на чемпионате мира 15-летней давности не выступал, зато в 1995 году он под руководством Юлиуса Шуплера выводил словаков в группу сильнейших мирового первенства. 66-летний Шуплер в Кельне помогает Цигеру и наверняка поделится своими наблюдениями — в свое время он поработал в ярославском «Локомотиве», а в КХЛ — в рижском «Динамо», ЦСКА и «Донбассе».

Матч сборных России и Словакии пройдет на «Ланксесс- Арене» Кельна, начало — 17:15 мск. В 13:15 мск в группе А здесь же сыграют команды Латвии и США, в 21:15 — Италии и Германии.

Матчи группы В проходят в столице Франции Париже. Чемпионат мира продолжится до 21 мая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
12 мая

"Челси" стал шестикратным чемпионом Англии по футболу

ЦСКА разгромил тульский "Арсенал" в матче чемпионата России

Хоккеист Ничушкин заявлен за сборную России для участия в чемпионате мира
Викторина
Певица Пелагея является женой именно этого хоккеиста.