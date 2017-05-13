Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира в Кельне

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В трех заключительных матчах группового раунда российской сборной предстоят непростые матчи с командами, которые претендуют на выход в плей-офф. После словаков команда Олега Знарка выйдет на лед в матчах с латвийцами и американцами. После четырех побед подряд только невероятный расклад может помешать сборной России выйти в четвертьфинал, однако очередной успех развеет последние сомнения.

Сборной Словакии очки нужны даже больше, чем российской команде, для которой на данный момент главное — избежать травм и справиться с кадровыми проблемами после травмы Сергея Мозякина. Капитан сборной России из-за сотрясения мозга, полученного во встрече с немцами 8 мая, не сыграл в предыдущем матче с датчанами (3:0), пропустит он и игру со словаками. В его отсутствие в российской команде на лед выходили лишь 11 форвардов, хотя в субботу должны подъехать из Северной Америки игроки вылетевшего из Кубка Стэнли «Вашингтона» — защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов.

Со словаками они не сыграют, однако будет дозаявлен и готов выйти на лед нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин. В матче с датчанами в нападении сборная России испытала немалые проблемы, хотя и забила три гола в течение 70 секунд, произошло это лишь в концовке второго периода. Однако ворота Андрея Василевского впервые на турнире остались «сухими», да и в целом претензий к обороне у Знарка пока быть не должно — всего пять пропущенных шайб в четырех турах.

Неудачный чемпионат словаков

Словаки в Кельне выступают неудачно, набрав всего четыре очка, при этом у них остались матчи с главными фаворитами группы — командами России, США и Швеции. Победили словаки лишь аутсайдеров из Италии, да и то в овертайме, уступив команде Латвии в основное время, а соперникам из Дании и Германии — в буллитных сериях. Уже несколько лет в словацкой команде идет смена поколений, в Кельне выступают девять дебютантов чемпионатов мира.

Костяк сборной Словакии составляют хоккеисты из местных и чешских клубов, многие играли в «Словане» в КХЛ, однако результативностью там не отличались. Примечательно, что нынешний сезон завершал в КХЛ лишь защитник «Автомобилиста» Михал Чайковски, однако ранее в этой лиге поиграли 19 хоккеистов сборной Словакии.

47-летний главный тренер Цигер в свое время провел восемь сезонов в НХЛ, однако в его нынешней команде представителей североамериканской лиги нет. Словацкая команда наигрывается к Олимпиаде в Пхенчхане, где хоккеистов из НХЛ не будет, однако не факт, что Цигер продолжит работу с командой. Его контракт заканчивается после чемпионата мира, и продление во многом будет зависеть от того, какую игру покажет сборная в оставшихся матчах.

Два российско-словацких финала

В 2002 году сборная Словакии выиграла чемпионат мира, в финале обыграв российскую команду со счетом 4:3. Через 10 лет словаки вновь вышли в финал, где сборная России взяла убедительный реванш — 6:2. В нынешней сборной России пока нет игроков, завоевавших титул в 2012 году — за исключением еще не заявленного Евгения Кузнецова. Из вице-чемпионов мира 2012 года в Кельне выступают голкипер Ян Лацо, защитник Михал Серсен, нападающие Либор Гудачек, Марцель Гашчак, Марио Ближняк и Михел Миклик.

Цигер на чемпионате мира 15-летней давности не выступал, зато в 1995 году он под руководством Юлиуса Шуплера выводил словаков в группу сильнейших мирового первенства. 66-летний Шуплер в Кельне помогает Цигеру и наверняка поделится своими наблюдениями — в свое время он поработал в ярославском «Локомотиве», а в КХЛ — в рижском «Динамо», ЦСКА и «Донбассе».

Матч сборных России и Словакии пройдет на «Ланксесс- Арене» Кельна, начало — 17:15 мск. В 13:15 мск в группе А здесь же сыграют команды Латвии и США, в 21:15 — Италии и Германии.

Матчи группы В проходят в столице Франции Париже. Чемпионат мира продолжится до 21 мая.