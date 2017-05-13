Да Коста тащит Францию на Россию в ¼ ЧМ, а к Швеции едет Бекстрём

Разминка перед приездом Лундквиста

Матч шведов и итальянцев для первых обещал стать лёгкой прогулкой. Так и получилось. Уже на четвёртой минуте игроки «Тре крунур» открыли счёт. Сделал это Виктор Раск. А к середине первого периода жёлто-синие, усилиями Филипа Хольма, забросили вторую. С таким счётом первая двадцатиминутка и закончилась. Вторая же началась довольно неожиданно. Итальянцы получили большинство и смогли его реализовать. Вот то, чего так не хватало тем же латвийцам в игре со шведами, когда они играли почти десять минут подряд с численным преимуществом, но не смогли этим воспользоваться. Но шанса зацепиться за этот сборная Швеции сопернику не дала. Уже вскоре Юнас Бродин забил ответный гол, а в начале третьего периода Элиас Линдхольм сделал счёт 4:1. А дальше итальянцы совсем развалились, и зрители увидели некое подобие того, что у них было в матче с Россией. До конца матча шведы забросили ещё четыре раза. Таким образом, Италия ещё прочнее осела на последнем месте в группе А, а шведы вышли на вторую строчку.

Чехов прорвало после норвежской засухи

Примерно таким же по настроению получился поединок между сборными Чехии и Словении. Матч с норвежцами выдался для подопечных Йозефа Яндача довольно тяжёлым с эмоциональной точки зрения, и после него им требовалась разрядка. К десятой минуте чехи вели 2:0 — отличились Михал Ржепик и Роман Горак. Всё тот же Горак на 12-й минуте оформил дубль, после чего игра, по сути, была сделана. Кемпны в начале второго игрового отрезка в четвёртый раз огорчил вратаря словенцев Гаспера Крошеля. Правда, к чести представителей сборной балканской страны, стоит сказать, что одну шайбу они всё-таки сумели отыграть. В начале третьего периода это сделал Миха Верлич, на что чешская команда, спустя три минуты, ответила шайбой Романа Червенки. Команда Яндача победила со счётом 5:1 и вышла на второе место в группе В, имея при этом на одну игру больше, чем её преследователи и идущая первой Канада.

Дания вырвала победу у Германии, проигрывая 0:2

Эти сборные на бумаге являются примерно равными по классу, но сейчас они решают разные задачи. Если немцы пытаются угнаться за четвёртой строчкой, дающей право сыграть в плей-офф, то датчане пытаются не свалиться в горнило низшего дивизиона. И сборная Германии сразу же начала доказывать, что такая расстановка сил перед этим матчем сложилась не зря. Патрик Раймер и Брукс Мацек к середине первого периода сделали счёт 2:0 в пользу номинальных гостей, но фактических хозяев встречи.

Впрочем, Дания сильна характером, что она уже показала в игре с россиянами, и ещё до конца периода свела это преимущество немцев к нулю. С разницей в 25 секунд Фредерик Сторм и Мортен Поульсен выровняли положение. До конца основного времени ни одна из команд забить так и не смогла. В овертайме сначала сборная Германии не реализовала выгоднейший момент ввиду великолепного спасения Себастьяна Дама, а затем Петер Регин выбежал один на один с вратарём немцев и переиграл его. Таким образом, Германия осложнила себе борьбу за плей-офф.

Упущенная победа Беларуси

Сборная Беларуси до начала встречи с Францией не набрала ни одного очка. Что произошло с представителями братской республики, не очень понятно. Нападающий команды Сергей Костицын после игры со Швейцарией (0:3) назвал происходящее беспределом. Трудно было поверить в то, что в матче с хозяевами турнира, которые до этого разгромили финнов и очень достойно отыграли с канадцами, подопечные Дэйва Льюиса могут рассчитывать на победный результат. Но, тем не менее, белорусы показали характер. К началу второго периода усилиями Саши Трея и Дамьена Флери Франция вела со счётом 2:0.

Но Беларусь сумела перевернуть игру. Ещё до второго перерыва Александр Павлович и Егор Шарангович сквитали это отставание, а в начале третьей двадцатиминутки Александр Кулаков и вовсе вывел свою команду вперёд. К сожалению, додержать преимущество до финальной сирены белорусам не удалось: Пьер-Эдуар Белльмар перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время Беларусь могла всё решить в свою пользу, реализуй она численное преимущество. Но этого ей не удалось, и выяснение отношений перешло в серию буллитов. В ней же удачливее оказались хозяева льда. Стефан Да Коста реализовал обе своих попытки и добыл для Франции столь важные два очка в борьбе за выход в четвертьфинал, где они имеют хорошие шансы встретиться со сборной России.

Капризов, Светлаков и Любимов покидают сборную, Ничушкин дозаявлен

Помимо заявки Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова, в составе сборной России произошли следующие изменения. Тренерский штаб национальной команды принял решение заявить в состав команды для участия в чемпионате мира по хоккею 2017 года нападающего Валерия Ничушкина. Об этом сообщили «Чемпионату» в пресс-службе национальной команды.

После приезда в Кёльн и заявки Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова защитники Алексей Береглазов и Михаил Науменков, а также нападающие Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и Роман Любимов покинут расположение сборной.

Лундквист и Бэкстрём приедут на ЧМ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрём в ближайшее время усилят сборную Швеции. Ожидается, что Лундквист присоединится к команде 13 мая, и уже на следующий день сыграет в матче против сборной Дании. О дате приезда Бэкстрёма пока неизвестно. Об этом после матча с Италией сообщил главный тренер «Тре Крунур» Рикард Грёнборг.

«Хенрик Лундквист приезжает завтра и сыграет с Данией в воскресенье. Бекстрём выступит на чемпионате мира, приедет, возможно, в воскресенье», — передаёт слова Грёнборга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.