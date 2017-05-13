Как изменится сборная с Орловым и Кузнецовым?
«СЭ» рассуждает о том, какие роли будут отведены на чемпионате мира российским джокерам из «Вашингтона».
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ОРЛОВ
Если
И, как показал нынешний сезон, самого высокого качества. В сентябре Знарок доверял ему место в первой паре на Кубке мира. Даже с учетом проблем в линии обороны это казалось авансом. Уроженец Новокузнецка тогда не подвел, вместе с Зайцевым составив лучший защитный дуэт в сборной России. Тот опыт, не сомневаюсь, помог Орлову в регулярном сезоне. Дело не только в рекордном количестве набранных очков. Чуть больше времени в большинстве — и для игрока с атакующими талантами Орлова это не проблема.
Наш защитник стал пользоваться доверием при игре в равных составах. Его пара с Мэттом Нисканеном проводила на льду больше всего времени в
КУЗНЕЦОВ
Запоминается, как давно известно, последнее. С этой точки зрения вопросов к форме Евгения Кузнецова быть не может. Он провел отличный
Но согласитесь, что, за исключением новичка «Вегаса» Вадима Шипачева, никто не может обеспечивать хороший контроль шайбы и постоянно обострять игру в равных составах. К последнему, кстати, у Знарка хватало претензий по действиям «пять на пять» в ответственных матчах на протяжении всего сезона. Так что новая опция, связанная с появлением Кузнецова, должна сделать атаку сборной России более разнообразной.
В то же время есть и сложности. Ни Шипачев (что вообще исключено), ни Наместников пока не заслужили того, чтобы их отправляли в низшие звенья. От других же требуется специфическая работа в меньшинстве. А в этой связи вряд ли сразу сядет в запас неудачно начавший турнир Владимир Ткачев.
Сроки возвращения Сергея Мозякина в строй пока не ясны. Попробовать поставить тройку к Ткачеву нападающего «Кэпиталз» кажется логичным. Он выйдет справа, а универсальный Плотников — слева. Чем не вариант?
Возможно, к этому сочетанию по ходу матчей с французами и американцами тренеры сборной России прибегнут. Но, вероятнее всего, начнет турнир Кузнецов в другой тройке. Тот же Ткачев способен развязать ему руки, сосредоточившись на оборонительных функциях. Если Знарок
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