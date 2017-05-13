Как изменится сборная с Орловым и Кузнецовым?

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13:15 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13:15 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Беларусь
Группа A
21:15 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29726225/
13 мая 2017, 0:36 | Спорт-Экспресс

Как изменится сборная с Орловым и Кузнецовым?

«СЭ» рассуждает о том, какие роли будут отведены на чемпионате мира российским джокерам из «Вашингтона».

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ОРЛОВ

Если кто-то и сможет найти немного оптимизма в поражении «Вашингтона», так это Олег Знарок. Радоваться чужому горю дело неправильное. Но, абстрагируясь от клубной драмы команды из столицы США, признаем, что сборной России сказочно повезло. Речь в первую очередь о Дмитрии Орлове. Такого классного защитника сейчас в сборной нет. Иван Проворов еще очень молод, хотя уже радует фантастическим потенциалом. Игрокам из КХЛ не хватает опыта, а кому-то даже таланта, чтобы быть заметной фигурой на уровне первой пары. На их фоне Орлов — завершенный продукт.

И, как показал нынешний сезон, самого высокого качества. В сентябре Знарок доверял ему место в первой паре на Кубке мира. Даже с учетом проблем в линии обороны это казалось авансом. Уроженец Новокузнецка тогда не подвел, вместе с Зайцевым составив лучший защитный дуэт в сборной России. Тот опыт, не сомневаюсь, помог Орлову в регулярном сезоне. Дело не только в рекордном количестве набранных очков. Чуть больше времени в большинстве — и для игрока с атакующими талантами Орлова это не проблема.

Наш защитник стал пользоваться доверием при игре в равных составах. Его пара с Мэттом Нисканеном проводила на льду больше всего времени в плей-офф. Не все в действиях россиянина было идеально, но по сравнению с остальными партнерами по обороне он выглядел лучше. Во всяком случае, так грубо, как Брукс Орпик или Кевин Шаттенкирк, он не ошибался. В сборной Орлов получит максимальное доверие, которого в «Вашингтоне» у него до сих пор нет. С кем он начнет чемпионат мира, пока предсказать сложно, так же как и то обстоятельство, продолжит ли сборная играть в семь защитников, отправив кого-то на трибуну, или станет действовать в четыре пары.

КУЗНЕЦОВ

Запоминается, как давно известно, последнее. С этой точки зрения вопросов к форме Евгения Кузнецова быть не может. Он провел отличный плей-офф и был одним из немногих, кто тащил за собой «Вашингтон». Центральные нападающие нынешнего созыва в сборной до сих пор вызывают вопросы. То, что проходит с Италией и Данией, в плей-офф может не сработать. Пусть пока в плане статистики Сергей Андронов и Владислав Наместников смотрятся привлекательно.

Но согласитесь, что, за исключением новичка «Вегаса» Вадима Шипачева, никто не может обеспечивать хороший контроль шайбы и постоянно обострять игру в равных составах. К последнему, кстати, у Знарка хватало претензий по действиям «пять на пять» в ответственных матчах на протяжении всего сезона. Так что новая опция, связанная с появлением Кузнецова, должна сделать атаку сборной России более разнообразной.

В то же время есть и сложности. Ни Шипачев (что вообще исключено), ни Наместников пока не заслужили того, чтобы их отправляли в низшие звенья. От других же требуется специфическая работа в меньшинстве. А в этой связи вряд ли сразу сядет в запас неудачно начавший турнир Владимир Ткачев. Все-таки у него нет постоянных партнеров, он дебютирует на чемпионатах мира и еще должен получить один шанс. Знарок оговорился, что допускает использование Кузнецова на фланге атаки. С этой позицией он знаком, поскольку играл на ней и в КХЛ, а также иногда в первое время в «Вашингтоне».

Сроки возвращения Сергея Мозякина в строй пока не ясны. Попробовать поставить тройку к Ткачеву нападающего «Кэпиталз» кажется логичным. Он выйдет справа, а универсальный Плотников — слева. Чем не вариант?

Когда-то давно на молодежном чемпионате мира Кузнецов неплохо играл в тройке с Гусевым и Кучеровым, где исполнял роль первой скрипки. Но, во-первых, оттуда придется убирать непонятно куда Наместникова. Во-вторых, на взрослом уровне потенциально «огненная» тройка выглядит слабовато с точки зрения оборонительных обязанностей. И не забывайте, что Кузнецов не так хорош при игре на точке вбрасывания.

Возможно, к этому сочетанию по ходу матчей с французами и американцами тренеры сборной России прибегнут. Но, вероятнее всего, начнет турнир Кузнецов в другой тройке. Тот же Ткачев способен развязать ему руки, сосредоточившись на оборонительных функциях. Если Знарок все-таки видит Кузнецова в роли центра, то он по примеру «Вашингтона» должен подобрать ему удобных партнеров. Условным Юханссоном может стать Барабанов или Плотников, а вот опытной фигуры уровня Уильямса в сборной России точно нет. Однако у Знарка будет достаточно времени до матчей плей-офф, чтобы попробовать разные варианты и найти для Кузнецова самый лучший.
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