Как изменится сборная с Орловым и Кузнецовым?

ОРЛОВ

Если кто-то и сможет найти немного оптимизма в поражении «Вашингтона», так это Олег Знарок. Радоваться чужому горю дело неправильное. Но, абстрагируясь от клубной драмы команды из столицы США, признаем, что сборной России сказочно повезло. Речь в первую очередь о Дмитрии Орлове. Такого классного защитника сейчас в сборной нет. Иван Проворов еще очень молод, хотя уже радует фантастическим потенциалом. Игрокам из КХЛ не хватает опыта, а кому-то даже таланта, чтобы быть заметной фигурой на уровне первой пары. На их фоне Орлов — завершенный продукт.

И, как показал нынешний сезон, самого высокого качества. В сентябре Знарок доверял ему место в первой паре на Кубке мира. Даже с учетом проблем в линии обороны это казалось авансом. Уроженец Новокузнецка тогда не подвел, вместе с Зайцевым составив лучший защитный дуэт в сборной России. Тот опыт, не сомневаюсь, помог Орлову в регулярном сезоне. Дело не только в рекордном количестве набранных очков. Чуть больше времени в большинстве — и для игрока с атакующими талантами Орлова это не проблема.

Наш защитник стал пользоваться доверием при игре в равных составах. Его пара с Мэттом Нисканеном проводила на льду больше всего времени в плей-офф. Не все в действиях россиянина было идеально, но по сравнению с остальными партнерами по обороне он выглядел лучше. Во всяком случае, так грубо, как Брукс Орпик или Кевин Шаттенкирк, он не ошибался. В сборной Орлов получит максимальное доверие, которого в «Вашингтоне» у него до сих пор нет. С кем он начнет чемпионат мира, пока предсказать сложно, так же как и то обстоятельство, продолжит ли сборная играть в семь защитников, отправив кого-то на трибуну, или станет действовать в четыре пары.

КУЗНЕЦОВ

Запоминается, как давно известно, последнее. С этой точки зрения вопросов к форме Евгения Кузнецова быть не может. Он провел отличный плей-офф и был одним из немногих, кто тащил за собой «Вашингтон». Центральные нападающие нынешнего созыва в сборной до сих пор вызывают вопросы. То, что проходит с Италией и Данией, в плей-офф может не сработать. Пусть пока в плане статистики Сергей Андронов и Владислав Наместников смотрятся привлекательно.

Но согласитесь, что, за исключением новичка «Вегаса» Вадима Шипачева, никто не может обеспечивать хороший контроль шайбы и постоянно обострять игру в равных составах. К последнему, кстати, у Знарка хватало претензий по действиям «пять на пять» в ответственных матчах на протяжении всего сезона. Так что новая опция, связанная с появлением Кузнецова, должна сделать атаку сборной России более разнообразной.

В то же время есть и сложности. Ни Шипачев (что вообще исключено), ни Наместников пока не заслужили того, чтобы их отправляли в низшие звенья. От других же требуется специфическая работа в меньшинстве. А в этой связи вряд ли сразу сядет в запас неудачно начавший турнир Владимир Ткачев. Все-таки у него нет постоянных партнеров, он дебютирует на чемпионатах мира и еще должен получить один шанс. Знарок оговорился, что допускает использование Кузнецова на фланге атаки. С этой позицией он знаком, поскольку играл на ней и в КХЛ, а также иногда в первое время в «Вашингтоне».

Сроки возвращения Сергея Мозякина в строй пока не ясны. Попробовать поставить тройку к Ткачеву нападающего «Кэпиталз» кажется логичным. Он выйдет справа, а универсальный Плотников — слева. Чем не вариант?

Когда-то давно на молодежном чемпионате мира Кузнецов неплохо играл в тройке с Гусевым и Кучеровым, где исполнял роль первой скрипки. Но, во-первых, оттуда придется убирать непонятно куда Наместникова. Во-вторых, на взрослом уровне потенциально «огненная» тройка выглядит слабовато с точки зрения оборонительных обязанностей. И не забывайте, что Кузнецов не так хорош при игре на точке вбрасывания.