Сборная Франции победила команду Белоруссии на чемпионате мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13:15 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13:15 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Беларусь
Группа A
21:15 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29726215/
13 мая 2017, 0:22 | ТАСС

Сборная Франции победила команду Белоруссии на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Франции обыграла команду Белоруссии в серии буллитов со счетом 4:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

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Шайбы в составе сборной Белоруссии забросили Александр Павлович (27-я минута), Егор Шарангович (38) и Александр Кулаков (42). У французов отличились Саша Трей (13), Дамьен Флери (21), Пьер-Эдуард Белльмар (53). Победный буллит реализовал Стефан Да Коста.

Белорусы занимают седьмое место в турнирной таблице группы В, имея одно очко в активе. Французы с семью очками идут на одну строчку выше.

В следующем матче сборная Франции 14 мая сыграет с чехами, днем ранее белорусы проведут встречу с командой Словении.
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12 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Франция 4:3 Б
Серия буллитов
(1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Беларусь
Главные тренеры
Дэйв Хендерсон Дэйв Льюис
Вратари
Кристобаль Юэ Кевин Лаланд
1-й период
12:29 Саша Трей (Т. Да Коста, Д. Ро)
13:10 Жорданн Перре
Павел Воробей 13:10
Евгений Ковыршин 19:46
2-й период
20:54 Дамьен Флери (А. Руссель, С. Да Коста)
23:22 Валентин Клеро
Александр Павлович (П. Воробей, Е. Шарангович) 26:40
Павел Воробей 34:42
Егор Шарангович (Ш. Лингле) 37:47
38:56 Николя Беш
3-й период
40:50 Антонин Манавиан
Александр Кулаков (С. Костицын, А. Демков) 41:20
Андрей Стась 43:43
Андрей Стась 43:43
52:35 Пьер-Эдуард Белльмар (С. Да Коста)
58:59 Антонин Манавиан
Овертайм
61:41 Дамьен Флери
Серия буллитов - победный бросок
С. Да Коста
Статистика
12 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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