Сборная Франции победила команду Белоруссии на чемпионате мира по хоккею
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Франции обыграла команду Белоруссии в серии буллитов со счетом 4:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
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Шайбы в составе сборной Белоруссии забросили Александр Павлович (27-я минута), Егор Шарангович (38) и Александр Кулаков (42). У французов отличились Саша Трей (13), Дамьен Флери (21),
Белорусы занимают седьмое место в турнирной таблице группы В, имея одно очко в активе. Французы с семью очками идут на одну строчку выше.
В следующем матче сборная Франции 14 мая сыграет с чехами, днем ранее белорусы проведут встречу с командой Словении.
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|12 Мая, 21:15
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Дэйв Хендерсон
|Дэйв Льюис
Вратари
|Кристобаль Юэ
|Кевин Лаланд
|1-й период
|12:29
|Саша Трей (Т. Да Коста, Д. Ро)
|13:10
|Жорданн Перре
|Павел Воробей
|13:10
|Евгений Ковыршин
|19:46
|2-й период
|20:54
|Дамьен Флери (А. Руссель, С. Да Коста)
|23:22
|Валентин Клеро
|Александр Павлович (П. Воробей, Е. Шарангович)
|26:40
|Павел Воробей
|34:42
|Егор Шарангович (Ш. Лингле)
|37:47
|38:56
|Николя Беш
|3-й период
|40:50
|Антонин Манавиан
|Александр Кулаков (С. Костицын, А. Демков)
|41:20
|Андрей Стась
|43:43
|Андрей Стась
|43:43
|52:35
|Пьер-Эдуард Белльмар (С. Да Коста)
|58:59
|Антонин Манавиан
|Овертайм
|61:41
|Дамьен Флери
Серия буллитов - победный бросок
|С. Да Коста
Статистика
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол