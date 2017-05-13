Сборная Беларуси по хоккею уступила Франции в серии буллитов на чемпионате мира

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13:15 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13:15 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Словения
Беларусь
Группа A
21:15 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29726200/
13 мая 2017, 0:09 | БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею уступила Франции в серии буллитов на чемпионате мира

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею уступила Франции в серии буллитов со счетом 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1) в группе В на чемпионате мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Перед матчем с хозяевами чемпионата мира из стана белорусской команды поступало достаточно новостей: наставник приносил извинения за четыре поражения подряд, травмы ведущих игроков, призывы играть сердцем и душой. Оставался открытым один вопрос: изменится ли игра подопечных Дэйва Льюиса?

Франция — Беларусь — 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0).

Париж. AccorHotels Arena.

Франция: Юэ (Арди); Экефей — Овитю, Бельмар — Руссель — С. Да Коста; Манавьян — Беш, Трей — Т. Да Коста — Флери; Дам Малька — Жаниль, Дуэй — Менье (к) — Перре; Ро, Ритц, Клеро, Реш, Ламперье.

Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов — Лисовец, Когалев — Ковыршин — С. Костицын; Хенкель — Шинкевич, Шарангович — Лингле — Павлович; Евенко — Воробей, Демков — Стась (к) — Кулаков; Стефанович, Дрозд, Карабань, Волков.

Шайбы: 1:0 — Трей (Т. Да Коста, 12.29). 2:0 — Флери (Руссель, С. Да Коста, 20.54, в большинстве). 2:1 — Павлович (Шарангович, 26.40). 2:2 — Шарангович (Лингле, 37.47). 2:3 — Кулаков (С. Костицын, Демков, 41.20, в большинстве). 3:3 — Бельмар (С. Да Коста, 52.35). 4:3 — С. Да Коста (65.00, победный буллит).

Броски: 31 — 22.

Штраф: 12 — 10.

Перед началом чемпионата мира французские и белорусские хоккеисты провели в Бордо два матча в турнире Евровызова. Первый поединок остался за хозяевами — 3:1, а во втором успех праздновали подопечные Дэйва Льюиса — 4:1. Затем случился известный эпизод с обыском белорусской сборной на железнодорожной станции в Париже. Поводов сделать матч Франция — Беларусь центральным было достаточно.

Гости в первом периоде не проявили требуемого от них рвения в атаке, а мобильные и подвижные французы, которые провели накануне тяжелый матч с канадцами (2:3), свой шанс реализовали. На 13-й минуте один из лидеров команды хозяев Саша Трей забросил первую шайбу в матче.

Все изменилось после перерыва. Уже на 21-й минуте Дамьен Флери реализовал большинство французов, после чего характер поединка стал иным. Белорусы понимали, что стоят у края пропасти, мобилизовали все свои силы, и, оказалось, играть подопечные Дэйва Льюиса не совсем еще разучились. Оставшееся время второго периода гости проводили в зоне французов. Прессинг у ворот именитого голкипера Кристобаля Юэ возымел действие. Александр Павлович на пятачке соперника вовремя подправил шайбу, смахнув ее в воздухе в сетку ворот — 1:2. Через несколько секунд на авторе шайбы белорусов нарушили правила игры, но удаления у французов не последовало. Этот эпизод здорово завел подопечных Дэйва Льюиса, и вскоре Егор Шарангович сделал счет равным — 2:2.

В начале третьего периода Александр Кулаков подставил клюшку под передачу Сергея Костицына и вывел белорусов вперед — 3:2. Однако затем команде Дэйва Льюиса пришлось выдержать непростой отрезок. Капитан Андрей Стась в чужой зоне сыграл высокоподнятой клюшкой, рассек сопернику подбородок, за что получил четыре минуты штрафа. В этом эпизоде белорусы выстояли.

Только на 53-й минуте болельщики хозяев радостно взбросили руки вверх. Пьер-Эдуард Бельмар мощно бросил от левого борта, шайба после небольшого рикошета проскочила под ловушкой Кевина Лаланда — 3:3. За одну минуту до окончания третьего периода белорусы получили шанс реализовать численное преимущество. Шарль Лингле вскоре упустил отличный шанс, не переправив шайбу в пустой угол ворот соперников.

В овертайме белорусы имели еще один шанс забросить победную шайбу, после удаления Дамьена Флери, но не воспользовались им. В серии штрафных бросков Михаил Стефанович открыл счет, но далее Стефан Да Коста дважды переиграл Кевина Лаланда.

В группе В сегодня состоялся еще один матч. Сборная Чехии уверенно обыграла Словению — 5:1.

Турнирное положение: Канада — 12 очков (4 игры), Чехия — 10 (5), Швейцария — 9 (4), Норвегия — 7 (4), Финляндия — 7 (4), Франция — 7 (5), Беларусь — 1 (5), Словения — 1 (5).

Следующие матчи сборная Беларуси проведет 13 мая со Словенией (17.15) и 16 мая с Норвегией (13.15).

В группе А Швеция разгромила Италию — 8:1, Дания — Германия — 3:2 (в овертайме).

Турнирное положение: Россия — 11 очков (4 игры), Швеция — 10 (5), США — 9 (4), Латвия — 9 (4), Германия — 6 (5), Дания — 4 (5), Словакия — 4 (4), Италия — 1 (5).

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12 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Франция 4:3 Б
Серия буллитов
(1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Беларусь
Главные тренеры
Дэйв Хендерсон Дэйв Льюис
Вратари
Кристобаль Юэ Кевин Лаланд
1-й период
12:29 Саша Трей (Т. Да Коста, Д. Ро)
13:10 Жорданн Перре
Павел Воробей 13:10
Евгений Ковыршин 19:46
2-й период
20:54 Дамьен Флери (А. Руссель, С. Да Коста)
23:22 Валентин Клеро
Александр Павлович (П. Воробей, Е. Шарангович) 26:40
Павел Воробей 34:42
Егор Шарангович (Ш. Лингле) 37:47
38:56 Николя Беш
3-й период
40:50 Антонин Манавиан
Александр Кулаков (С. Костицын, А. Демков) 41:20
Андрей Стась 43:43
Андрей Стась 43:43
52:35 Пьер-Эдуард Белльмар (С. Да Коста)
58:59 Антонин Манавиан
Овертайм
61:41 Дамьен Флери
Серия буллитов - победный бросок
С. Да Коста
Статистика
12 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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