Сборная Беларуси по хоккею уступила Франции в серии буллитов на чемпионате мира

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Перед матчем с хозяевами чемпионата мира из стана белорусской команды поступало достаточно новостей: наставник приносил извинения за четыре поражения подряд, травмы ведущих игроков, призывы играть сердцем и душой. Оставался открытым один вопрос: изменится ли игра подопечных Дэйва Льюиса?

Франция — Беларусь — 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0).

Париж. AccorHotels Arena.

Франция: Юэ (Арди); Экефей — Овитю, Бельмар — Руссель — С. Да Коста; Манавьян — Беш, Трей — Т. Да Коста — Флери; Дам Малька — Жаниль, Дуэй — Менье (к) — Перре; Ро, Ритц, Клеро, Реш, Ламперье.

Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов — Лисовец, Когалев — Ковыршин — С. Костицын; Хенкель — Шинкевич, Шарангович — Лингле — Павлович; Евенко — Воробей, Демков — Стась (к) — Кулаков; Стефанович, Дрозд, Карабань, Волков.

Шайбы: 1:0 — Трей (Т. Да Коста, 12.29). 2:0 — Флери (Руссель, С. Да Коста, 20.54, в большинстве). 2:1 — Павлович (Шарангович, 26.40). 2:2 — Шарангович (Лингле, 37.47). 2:3 — Кулаков (С. Костицын, Демков, 41.20, в большинстве). 3:3 — Бельмар (С. Да Коста, 52.35). 4:3 — С. Да Коста (65.00, победный буллит).

Броски: 31 — 22.

Штраф: 12 — 10.

Перед началом чемпионата мира французские и белорусские хоккеисты провели в Бордо два матча в турнире Евровызова. Первый поединок остался за хозяевами — 3:1, а во втором успех праздновали подопечные Дэйва Льюиса — 4:1. Затем случился известный эпизод с обыском белорусской сборной на железнодорожной станции в Париже. Поводов сделать матч Франция — Беларусь центральным было достаточно.

Гости в первом периоде не проявили требуемого от них рвения в атаке, а мобильные и подвижные французы, которые провели накануне тяжелый матч с канадцами (2:3), свой шанс реализовали. На 13-й минуте один из лидеров команды хозяев Саша Трей забросил первую шайбу в матче.

Все изменилось после перерыва. Уже на 21-й минуте Дамьен Флери реализовал большинство французов, после чего характер поединка стал иным. Белорусы понимали, что стоят у края пропасти, мобилизовали все свои силы, и, оказалось, играть подопечные Дэйва Льюиса не совсем еще разучились. Оставшееся время второго периода гости проводили в зоне французов. Прессинг у ворот именитого голкипера Кристобаля Юэ возымел действие. Александр Павлович на пятачке соперника вовремя подправил шайбу, смахнув ее в воздухе в сетку ворот — 1:2. Через несколько секунд на авторе шайбы белорусов нарушили правила игры, но удаления у французов не последовало. Этот эпизод здорово завел подопечных Дэйва Льюиса, и вскоре Егор Шарангович сделал счет равным — 2:2.

В начале третьего периода Александр Кулаков подставил клюшку под передачу Сергея Костицына и вывел белорусов вперед — 3:2. Однако затем команде Дэйва Льюиса пришлось выдержать непростой отрезок. Капитан Андрей Стась в чужой зоне сыграл высокоподнятой клюшкой, рассек сопернику подбородок, за что получил четыре минуты штрафа. В этом эпизоде белорусы выстояли.

Только на 53-й минуте болельщики хозяев радостно взбросили руки вверх. Пьер-Эдуард Бельмар мощно бросил от левого борта, шайба после небольшого рикошета проскочила под ловушкой Кевина Лаланда — 3:3. За одну минуту до окончания третьего периода белорусы получили шанс реализовать численное преимущество. Шарль Лингле вскоре упустил отличный шанс, не переправив шайбу в пустой угол ворот соперников.

В овертайме белорусы имели еще один шанс забросить победную шайбу, после удаления Дамьена Флери, но не воспользовались им. В серии штрафных бросков Михаил Стефанович открыл счет, но далее Стефан Да Коста дважды переиграл Кевина Лаланда.

В группе В сегодня состоялся еще один матч. Сборная Чехии уверенно обыграла Словению — 5:1.

Турнирное положение: Канада — 12 очков (4 игры), Чехия — 10 (5), Швейцария — 9 (4), Норвегия — 7 (4), Финляндия — 7 (4), Франция — 7 (5), Беларусь — 1 (5), Словения — 1 (5).

Следующие матчи сборная Беларуси проведет 13 мая со Словенией (17.15) и 16 мая с Норвегией (13.15).

В группе А Швеция разгромила Италию — 8:1, Дания — Германия — 3:2 (в овертайме).

Турнирное положение: Россия — 11 очков (4 игры), Швеция — 10 (5), США — 9 (4), Латвия — 9 (4), Германия — 6 (5), Дания — 4 (5), Словакия — 4 (4), Италия — 1 (5).