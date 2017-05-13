Сборная Беларуси по хоккею уступила Франции в серии буллитов на чемпионате мира
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею уступила Франции в серии буллитов со счетом 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1) в группе В на чемпионате мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перед матчем с хозяевами чемпионата мира из стана белорусской команды поступало достаточно новостей: наставник приносил извинения за четыре поражения подряд, травмы ведущих игроков, призывы играть сердцем и душой. Оставался открытым один вопрос: изменится ли игра подопечных Дэйва Льюиса?
Франция — Беларусь — 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0).
Париж. AccorHotels Arena.
Франция: Юэ (Арди); Экефей — Овитю, Бельмар — Руссель — С. Да Коста; Манавьян — Беш, Трей — Т. Да Коста — Флери; Дам Малька — Жаниль, Дуэй — Менье (к) — Перре; Ро, Ритц, Клеро, Реш, Ламперье.
Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов — Лисовец, Когалев — Ковыршин — С. Костицын; Хенкель — Шинкевич, Шарангович — Лингле — Павлович; Евенко — Воробей, Демков — Стась (к) — Кулаков; Стефанович, Дрозд, Карабань, Волков.
Шайбы: 1:0 — Трей (Т. Да Коста, 12.29). 2:0 — Флери (Руссель, С. Да Коста, 20.54, в большинстве). 2:1 — Павлович (Шарангович, 26.40). 2:2 — Шарангович (Лингле, 37.47). 2:3 — Кулаков (С. Костицын, Демков, 41.20, в большинстве). 3:3 — Бельмар (С. Да Коста, 52.35). 4:3 — С. Да Коста (65.00, победный буллит).
Броски: 31 — 22.
Штраф: 12 — 10.
Перед началом чемпионата мира французские и белорусские хоккеисты провели в Бордо два матча в турнире Евровызова. Первый поединок остался за хозяевами — 3:1, а во втором успех праздновали подопечные Дэйва Льюиса — 4:1. Затем случился известный эпизод с обыском белорусской сборной на железнодорожной станции в Париже. Поводов сделать матч Франция — Беларусь центральным было достаточно.
Гости в первом периоде не проявили требуемого от них рвения в атаке, а мобильные и подвижные французы, которые провели накануне тяжелый матч с канадцами (2:3), свой шанс реализовали. На 13-й минуте один из лидеров команды хозяев Саша Трей забросил первую шайбу в матче.
Все изменилось после перерыва. Уже на 21-й минуте Дамьен Флери реализовал большинство французов, после чего характер поединка стал иным. Белорусы понимали, что стоят у края пропасти, мобилизовали все свои силы, и, оказалось, играть подопечные Дэйва Льюиса не совсем еще разучились. Оставшееся время второго периода гости проводили в зоне французов. Прессинг у ворот именитого голкипера Кристобаля Юэ возымел действие. Александр Павлович на пятачке соперника вовремя подправил шайбу, смахнув ее в воздухе в сетку ворот — 1:2. Через несколько секунд на авторе шайбы белорусов нарушили правила игры, но удаления у французов не последовало. Этот эпизод здорово завел подопечных Дэйва Льюиса, и вскоре Егор Шарангович сделал счет равным — 2:2.
В начале третьего периода Александр Кулаков подставил клюшку под передачу Сергея Костицына и вывел белорусов вперед — 3:2. Однако затем команде Дэйва Льюиса пришлось выдержать непростой отрезок. Капитан Андрей Стась в чужой зоне сыграл высокоподнятой клюшкой, рассек сопернику подбородок, за что получил четыре минуты штрафа. В этом эпизоде белорусы выстояли.
Только на 53-й минуте болельщики хозяев радостно взбросили руки вверх.
В овертайме белорусы имели еще один шанс забросить победную шайбу, после удаления Дамьена Флери, но не воспользовались им. В серии штрафных бросков Михаил Стефанович открыл счет, но далее Стефан Да Коста дважды переиграл Кевина Лаланда.
В группе В сегодня состоялся еще один матч. Сборная Чехии уверенно обыграла Словению — 5:1.
Турнирное положение: Канада — 12 очков (4 игры), Чехия — 10 (5), Швейцария — 9 (4), Норвегия — 7 (4), Финляндия — 7 (4), Франция — 7 (5), Беларусь — 1 (5), Словения — 1 (5).
Следующие матчи сборная Беларуси проведет 13 мая со Словенией (17.15) и 16 мая с Норвегией (13.15).
В группе А Швеция разгромила Италию — 8:1, Дания — Германия — 3:2 (в овертайме).
Турнирное положение: Россия — 11 очков (4 игры), Швеция — 10 (5), США — 9 (4), Латвия — 9 (4), Германия — 6 (5), Дания — 4 (5), Словакия — 4 (4), Италия — 1 (5).
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|12 Мая, 21:15
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
|Дэйв Хендерсон
|Дэйв Льюис
|Кристобаль Юэ
|Кевин Лаланд
|1-й период
|12:29
|Саша Трей (Т. Да Коста, Д. Ро)
|13:10
|Жорданн Перре
|Павел Воробей
|13:10
|Евгений Ковыршин
|19:46
|2-й период
|20:54
|Дамьен Флери (А. Руссель, С. Да Коста)
|23:22
|Валентин Клеро
|Александр Павлович (П. Воробей, Е. Шарангович)
|26:40
|Павел Воробей
|34:42
|Егор Шарангович (Ш. Лингле)
|37:47
|38:56
|Николя Беш
|3-й период
|40:50
|Антонин Манавиан
|Александр Кулаков (С. Костицын, А. Демков)
|41:20
|Андрей Стась
|43:43
|Андрей Стась
|43:43
|52:35
|Пьер-Эдуард Белльмар (С. Да Коста)
|58:59
|Антонин Манавиан
|Овертайм
|61:41
|Дамьен Флери
|С. Да Коста
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол