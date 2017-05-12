Дания одолела Германию на ЧМ-2017, отыгравшись со счёта 0:2

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Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

На девятой минуте встречи Патрик Раймер открыл счёт, а вскоре Брукс Мацек увеличил преимущество немецкой команды. Однако датчане смогли открыться ещё до перерыва благодаря голам Фредерика Сторма и Мортена Поульсена, которые были забиты с разницей в 25 секунд. В оставшееся основное время шайб заброшено не было, а в овертайме Петер Регин принёс победу датчанам.