Дания одолела Германию на ЧМ-2017, отыгравшись со счёта 0:2
Сборная Дании одержала волевую победу над командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года.
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Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 3:2 ОТ.
На девятой минуте встречи Патрик Раймер открыл счёт, а вскоре Брукс Мацек увеличил преимущество немецкой команды. Однако датчане смогли открыться ещё до перерыва благодаря голам Фредерика Сторма и Мортена Поульсена, которые были забиты с разницей в 25 секунд. В оставшееся основное время шайб заброшено не было, а в овертайме Петер Регин принёс победу датчанам.
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Главные тренеры
|Янне Карлссон
|Марко Штурм
Вратари
|Себастьян Дам
|Данни Аус ден Биркен
|1-й период
|Денис Ройль
|00:11
|02:36
|Николас Йенсен
|Филип Гогулла
|03:45
|Патрик Раймер (Я. Элиц, Д. Зайденберг)
|08:26
|Брокс Мацек (Я. Зайденберг, Д. Кахун)
|09:43
|16:09
|Фредерик Сторм (Э. Кристенсен, Ю. Якобсен)
|16:34
|Мортен Поульсен (М. Кристенсен)
|2-й период
|27:19
|Юлиан Якобсен
|29:58
|Миккель Огорд
|Фредерик Тиффельс
|32:54
|Денис Ройль
|33:37
|3-й период
|Кристиан Эрхофф
|47:43
|53:58
|Николас Йенсен
|59:59
|Оливер Лауридсен
|Давид Вольф
|59:59
|Овертайм
|61:40
|Петер Регин (Н. Элерс, С. Дам)
Статистика
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Маркус Линде (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол