Нападающий «Рейнджерс» Линдберг сыграет за Швецию на ЧМ-2017

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Он прилетит в Кёльн утром 13 мая. Об этом сообщается на официальном сайте федерации хоккея Швеции. Ранее стало известно, что состав «Тре Крунур» пополнят нападающий Никлас Бекстрём и вратарь Хенрик Лундквист.