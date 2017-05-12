Нападающий «Рейнджерс» Линдберг сыграет за Швецию на ЧМ-2017
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Оскар Линдберг сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира по хоккею 2017 года.
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Он прилетит в Кёльн утром 13 мая. Об этом сообщается на официальном сайте федерации хоккея Швеции. Ранее стало известно, что состав «Тре Крунур» пополнят нападающий Никлас Бекстрём и вратарь Хенрик Лундквист.
25-летний центрфорвард провёл 65 матчей в регулярном чемпионате, набрав 20 (8+12) очков. В 12 играх
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