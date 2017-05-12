Ворачек: Мы здорово катались и запросто могли обыграть Словению со счётом 10:2

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«Мы знали, что если будем хорошо кататься, то всё будет в порядке. Мы хорошо играли весь матч, поэтому и победили. Мы запросто могли выиграть со счётом 10:2.

Сейчас нам надо настраиваться на встречу с Францией. Они здорово играли с Канадой, так что матч будет непростым, — приводятся слова Ворачека на официальном сайте турнира.