Хоккеист Ничушкин заявлен за сборную России для участия в чемпионате мира
КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард ЦСКА Валерий Ничушкин заявлен за сборную России для участия в чемпионате мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Федерации хоккея России.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Тренерский штаб национальной сборной России принял решение заявить в состав сборной России нападающего Валерия Ничушкина. После приезда в Кельн и заявки Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова защитники Алексей Береглазов, Михаил Науменков, нападающие Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и Роман Любимов покинут расположение сборной», — говорится в сообщении
Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Следующий матч сборная России проведет против команды Словакии, игра состоится в субботу (начало в 17:15 мск).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter