Содерберг: Приезд Лундквиста вдохновит хоккеистов сборной Швеции

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Лундквист прилетит в Кельн 13 мая и на следующий день проведет свой первый матч на турнире против команды Дании.

«Он лучший голкипер в мире и его приезд, безусловно, отразится на команде. Такие личности, как Лундквист, вдохновляют. Также у него огромный опыт, он может многому научить игроков, в том числе нападающих», — считает собеседник ТАСС.

В пятницу сборная Швеции со счетом 8:1 разгромила команду Италии во встрече группового этапа чемпионата мира.

«Это была тяжелая игра, итальянцы играли здорово. У нас долго не получалось сделать свое преимущество крупным, но в третьем периоде нас прорвало. Да, мы прибавляем от матча к матчу. Начали с трудного соперника — команды России, потом стало полегче», — сказал Содерберг.