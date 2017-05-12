Зупанчич: Шансов обыграть чехов в матче ЧМ у хоккеистов сборной Словении не было

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Сборная Словении в пятницу со счетом 1:5 уступила команде Чехии в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.

«Мы плохо начали игру, сразу пропустили две шайбы в большинстве, после этого продолжали допускать много потерь, пропустили третью шайбу, после чего игра расклеилась. У чехов высококлассные игроки, они воспользовались нашими ошибками. В целом, у нас не было ни шанса на победу. Чехи — команда более высокого уровня, они победили заслуженно», — сказал Зупанчич журналистам.