Шпионы, вон!
Обозреватель «СЭ» Юрий ГОЛЫШАК побывал на тренировке сборной России перед игрой со словаками.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Юрий ГОЛЫШАК из Кельна
Мчаться на тренировку сборной, отгуляв три часа по кельнскому зоосаду — да чтоб я всегда так работал. Но опаздывать не дело даже в этот
Точно так же будет гнать своих на тренировке Олег Знарок — но это будет потом. И совсем другим тоном. Знарок не в духе, а у меня все хорошо.
Кабинка зависает над пляжем нудистов, вид обвисших прусских старух и меня лишает настроения. «Быстрее, быстрее!» — выговариваю уже со злобой.
ДОБРЫЙ ЗНАРОК
Богдан Киселевич сообщил корреспондентам после матча с Данией: «Играли моментами безобразно». Лично я отметил мысленно Богдана за смелость — тем более, все это совпало с моими мыслями. Безобразно и есть безобразно.
Будь у Олега Валерьевича времени на разбор полетов чуть больше — загнал бы всю команду в Пинск. Там бы и встряхнул. Но приходится здесь.
Поэтому кричит:
— Центральный нападающий — побыстрее думаем!
«Совет универсальный», отмечаю про себя. Думать быстрее всякому посоветую. В том числе — самому себе.
Все прежние тренировки сопровождались улыбками — здесь заметил улыбающегося хоккеиста лишь раз. На всех предыдущих тренировках съезжались к макету разок — сейчас трижды. Вроде все Харийс Витолиньш ребятам объяснил, разъезжаются — и вдруг
— Нет, вот так надо!
Все снова катятся к макету. Витолиньш чертит новую схему — и тут же утирает рукавом. Чтоб враги не подглядели.
С врагами тут разговор короткий — а у Знарка чуйка на врага словно у особиста. Днем раньше заметил на трибуне финскую съемочную группу. Понял
А что финны, спросите вы. Финны — ничего.
А эти Знарок еще был добрый, разомлевший.
На макетах тоже слова лишнего не оставят.
КАПРИЗОВ
Я поднимаюсь к самым осведомленным людям. На трибуну, узнаю — Орлов с Кузнецовым прилетают за час до матча со словаками во Франкфурт. Только там межконтинентальный аэропорт. От нас до Франкфурта два с половиной часа на автомобиле, едва ли кто из корреспондентов поедет встречать. Встретимся лучше на хоккее.
Нет на тренировке Панарина, с микроповреждением остался крутить велосипед. Не видим даже на трибуне Мозякина, капитана оставили в покое. Даже велосипедом больше не истаптывают. Не вижу Барабанова. Зато взяв аккредитацию у Науменкова, появился Кирилл Капризов. Сильно смущающийся молодой человек. Еще вижу Любимова — его с особенным удовольствием обыгрывает Никита Кучеров. Потом хлопает
ПОСЛЕ КАРРЕРЫ
Чуть поодаль дежурят люди из IIHF. Контролируют, чтоб никто не снимал виде даже тренировок — но снимают все, а подходить с укорами эти девчата робеют. Здесь же Знарок.
Но он не смотрит на эту толпу — а чуть раздраженно указывает на мелочи:
— Вот так надо шайбу принимать! Передавать вот так? Понятно всем?
Кивнули даже те, кому не понятно. Я, например. Лучше не спорить.
Снова съезжаются к макету — и
Я ловлю каждое слово. Оно мне даром не надо — но после сборов с мистером Каррерой и футбольным «Спартаком» наслушаться не могу. Очень уж стал падкий до спортивных секретов.
Вот и новое упражнение — ставят ворота на синюю линию. Выходят по одному на вратаря — и швыряют изо всех сил, не жалея. Можно даже добивать. Потом двое. Потом трое! Бедняга Сорокин не понимал, что творится. Зачем все это. К чему рвать сетки, пусть и казенные.
А сборная просто отрабатывает самые злые элементы игры — броски, прорывы. Знарок лично расчищает снежные наросты во вратарской. Смотрит исподлобья. И снова съезжаются к макету….
ОБЫГРАЕМ СЛОВАКОВ?
Корреспонденты требуют Капризова — тот приходит, хоть не желает. Впрочем, Барабанов днем раньше тоже смущался и краснел. Мне казалось, сейчас Капризов упрется руками в борта — тянуть к камерам и диктофонам придется всем нам. А звездный Кучеров сзади будет подгонять клюшкой.
Вот чуть поодаль Киселевичу телевизионщики вручают ту самую шайбу, что забил датчанам за сборную. Первая! Говорят, сохранил Панарин, добрая душа. Киселевич смущается, берет — но тут же отбирают обратно. Богдан выглядит ребенком, которому вручили фантик без конфеты.
Но его ждет дубль два — берет ту же шайбу недоверчиво, глядит чуть искоса. Тем более, шепчет
Но скоро к сборной вернется доброе расположение духа — веселые ребята Орлов и Кузнецов об этом позаботятся. Ведущий
Да конечно, обыграем!..
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter