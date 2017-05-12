Шпионы, вон!

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Юрий ГОЛЫШАК из Кельна

Мчаться на тренировку сборной, отгуляв три часа по кельнскому зоосаду — да чтоб я всегда так работал. Но опаздывать не дело даже в этот дворец-морозилку, где особенно интересного не ждешь. Я прыгаю в кабинку канатной дороги — спасибо, в Кельне для корреспондентов все даром — и подгоняю: «Быстрее, быстрее!».

Точно так же будет гнать своих на тренировке Олег Знарок — но это будет потом. И совсем другим тоном. Знарок не в духе, а у меня все хорошо.

Кабинка зависает над пляжем нудистов, вид обвисших прусских старух и меня лишает настроения. «Быстрее, быстрее!» — выговариваю уже со злобой.

ДОБРЫЙ ЗНАРОК

Богдан Киселевич сообщил корреспондентам после матча с Данией: «Играли моментами безобразно». Лично я отметил мысленно Богдана за смелость — тем более, все это совпало с моими мыслями. Безобразно и есть безобразно.

Будь у Олега Валерьевича времени на разбор полетов чуть больше — загнал бы всю команду в Пинск. Там бы и встряхнул. Но приходится здесь.

Поэтому кричит:

— Центральный нападающий — побыстрее думаем!

«Совет универсальный», отмечаю про себя. Думать быстрее всякому посоветую. В том числе — самому себе.

Все прежние тренировки сопровождались улыбками — здесь заметил улыбающегося хоккеиста лишь раз. На всех предыдущих тренировках съезжались к макету разок — сейчас трижды. Вроде все Харийс Витолиньш ребятам объяснил, разъезжаются — и вдруг откуда-то сзади голос Знарка:

— Нет, вот так надо!

Все снова катятся к макету. Витолиньш чертит новую схему — и тут же утирает рукавом. Чтоб враги не подглядели.

С врагами тут разговор короткий — а у Знарка чуйка на врага словно у особиста. Днем раньше заметил на трибуне финскую съемочную группу. Понял как-то со льда, что финны. Тут же смекнул: ага, Финляндия играет в Париже. Эти приехали специально. Шпионы, стало быть. Выгнал!

А что финны, спросите вы. Финны — ничего. Что-то лепетали насчет фильма про русских звезд, про Кучерова и Панарина. Но их уже даже не слушали.

А эти Знарок еще был добрый, разомлевший. Нынче-то он совсем другой. С такой игрой, как днем раньше, лучше под Канаду не попадать.

На макетах тоже слова лишнего не оставят.

КАПРИЗОВ

Я поднимаюсь к самым осведомленным людям. На трибуну, узнаю — Орлов с Кузнецовым прилетают за час до матча со словаками во Франкфурт. Только там межконтинентальный аэропорт. От нас до Франкфурта два с половиной часа на автомобиле, едва ли кто из корреспондентов поедет встречать. Встретимся лучше на хоккее.

Нет на тренировке Панарина, с микроповреждением остался крутить велосипед. Не видим даже на трибуне Мозякина, капитана оставили в покое. Даже велосипедом больше не истаптывают. Не вижу Барабанова. Зато взяв аккредитацию у Науменкова, появился Кирилл Капризов. Сильно смущающийся молодой человек. Еще вижу Любимова — его с особенным удовольствием обыгрывает Никита Кучеров. Потом хлопает кого-то в шутку по спине клюшкой — как раз в то место, где написано «respect». Не всем же бить Кучерова — как швед Хедман из «Тампы». Одноклубник засадил Никите у борта в первом же матче — «ответил» за скандальное интервью накануне чемпионата.

ПОСЛЕ КАРРЕРЫ

Чуть поодаль дежурят люди из IIHF. Контролируют, чтоб никто не снимал виде даже тренировок — но снимают все, а подходить с укорами эти девчата робеют. Здесь же Знарок.

Но он не смотрит на эту толпу — а чуть раздраженно указывает на мелочи:

— Вот так надо шайбу принимать! Передавать вот так? Понятно всем?

Кивнули даже те, кому не понятно. Я, например. Лучше не спорить.

Снова съезжаются к макету — и что-то слушают, слушают. Я свисаю прямо на головой Харийса Витолиньша, замечаю в толпе улыбку Плотникова. Тот скорее прячется за спинами. Все должны быть серьезными. У словаков же Шуплер.

Я ловлю каждое слово. Оно мне даром не надо — но после сборов с мистером Каррерой и футбольным «Спартаком» наслушаться не могу. Очень уж стал падкий до спортивных секретов.

Вот и новое упражнение — ставят ворота на синюю линию. Выходят по одному на вратаря — и швыряют изо всех сил, не жалея. Можно даже добивать. Потом двое. Потом трое! Бедняга Сорокин не понимал, что творится. Зачем все это. К чему рвать сетки, пусть и казенные.

А сборная просто отрабатывает самые злые элементы игры — броски, прорывы. Знарок лично расчищает снежные наросты во вратарской. Смотрит исподлобья. И снова съезжаются к макету….

ОБЫГРАЕМ СЛОВАКОВ?

Где-то громит очередного соперника Канада — чем ближе наша встреча, тем мрачнее Олег Валерьевич. Вслушиваюсь так внимательно в его реплики, что слышу даже лишнее. Легкие вкрапления уральского аматерка. Вообще, детали — самое интересное, щемящее сердце. Вот разбросана мелочь вдоль дорожки. Кто-то не стал нагибаться, поднимать. Предполагаю, тренировку посетил Роман Ротенберг.

Корреспонденты требуют Капризова — тот приходит, хоть не желает. Впрочем, Барабанов днем раньше тоже смущался и краснел. Мне казалось, сейчас Капризов упрется руками в борта — тянуть к камерам и диктофонам придется всем нам. А звездный Кучеров сзади будет подгонять клюшкой.

Вот чуть поодаль Киселевичу телевизионщики вручают ту самую шайбу, что забил датчанам за сборную. Первая! Говорят, сохранил Панарин, добрая душа. Киселевич смущается, берет — но тут же отбирают обратно. Богдан выглядит ребенком, которому вручили фантик без конфеты.

Но его ждет дубль два — берет ту же шайбу недоверчиво, глядит чуть искоса. Тем более, шепчет кто-то, проходя мимо: «Второй Богдан на этом канале. Первый — Титомир…».

Но скоро к сборной вернется доброе расположение духа — веселые ребята Орлов и Кузнецов об этом позаботятся. Ведущий live-трансляцию для ФХР подходит ко мне: «Но ведь обыграем же словаков?».

Да конечно, обыграем!..