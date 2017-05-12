Яндач: Чехи хотят сохранить 2-е место в группе и начать плей-офф ЧМ в Париже

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Сборная Чехии в пятницу со счетом 5:1 обыграла команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Чехи занимают второе место в группе, набрав 10 очков в пяти матчах. Лучшие две команды группы проведут четвертьфинальные игры в Париже.