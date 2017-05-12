Яндач: Чехи хотят сохранить 2-е место в группе и начать плей-офф ЧМ в Париже
Сборная Чехии по хоккею намерена отстоять второе место в группе и провести четвертьфинальный матч в Париже, заявил главный тренер чехов Йозеф Яндач.
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Сборная Чехии в пятницу со счетом 5:1 обыграла команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Чехи занимают второе место в группе, набрав 10 очков в пяти матчах. Лучшие две команды группы проведут четвертьфинальные игры в Париже.
«Хорошо начали игру, реализовали первое большинство, забили три быстрых гола, после чего контролировали игру. Мы очень счастливы, что выиграли два матча за два дня, теперь готовимся к воскресной игре с французами. Конечно, мы хотим отстоять вторую строчку, чтобы начать
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|12 Мая, 17:15
|Зрители 2805
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
|Йозеф Яндач
|Ник Зупанчич
|Петр Мразек
|Гашпер Крошель
|1-й период
|Блаж Грегорц
|01:06
|02:12
|Михал Ржепик (Ян Коварж, Р. Червенка)
|Ян Муршак
|07:38
|08:20
|Роман Горак (Д. Пастрняк, Я. Ворачек)
|11:46
|Роман Горак (Р. Гудас, Р. Шимек)
|12:52
|Михал Кемпны
|17:28
|Михал Ржепик
|2-й период
|22:09
|Михал Кемпны (П. Врана)
|3-й период
|Миха Верлиц (Я. Урбас, Ян Муршак)
|44:04
|45:27
|Михал Кемпны
|Анже Куралт
|45:27
|47:15
|Роман Червенка (Ян Коварж)
|55:40
|Радко Гудас
|8
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол