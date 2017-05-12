Майр: В матче со Швецией возникла такая же ситуация, как и в игре с Россией

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«Поздравляю сборную Швеции. Сегодня возникла такая же ситуация, как с Россией. Мы потеряли двух нападающих из-за травм. Очень сложно играть с такой командой, как Швеция. Соперник оказывал давление на нас. Физически мы сильны. Нам нужно извлечь уроки из этого поражения», — передаёт слова Майра корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.