Хенрик Лундквист сыграет за сборную Швеции в матче с Данией 14 мая на ЧМ-2017
Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал победу в матче группового этапа над Италией (1:8), а также приезд в команду голкипера Хенрика Лундквиста.
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«Мы знали, что будет тяжёлая игра. Мы играли вчера вечером, было мало времени на восстановление. Понимали, что напряжённая встреча предстоит. Первые два периода было сложно. В третьем периоде пошли голы, это здорово. Ребята провели хорошо матч. Я доволен финальным счётом.
Хенрик Лундквист приезжает завтра и сыграет с Данией в воскресенье. Бекстрём выступит на чемпионате мира, приедет возможно в воскресенье, — передаёт слова Грёнборга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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|12 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
Главные тренеры
|Рикард Гренборг
|Стефан Майр
Вратари
|Виктор Фаст
|Фредерик Клотье
|1-й период
|03:24
|Виктор Раск (Э. Линдхольм)
|08:34
|Филип Хольм (В. Нюландер, Ю. Бродин)
|2-й период
|23:28
|Джоэль Лундквист
|Джованни Морини (Дж. Сканделла, М. Инсам)
|23:50
|29:52
|Юнас Бродин (Ф. Хольм)
|Антон Бернард
|34:36
|37:16
|Карл Клингберг
|3-й период
|40:41
|Элиас Линдхольм (Г. Ландескуг, А. Строльман)
|Алекс Ламбахер
|45:41
|50:09
|Линус Умарк (А. Эдлер, К. Седерберг)
|54:53
|Карл Клингберг (Й. Нордстрем)
|56:51
|Юэль Эрикссон Эк (В. Нюландер)
|58:25
|Йон Клингберг (Ф. Хольм, В. Нюландер)
Статистика
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Стефан Фонселиус (Финляндия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол