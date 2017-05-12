Хенрик Лундквист сыграет за сборную Швеции в матче с Данией 14 мая на ЧМ-2017

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«Мы знали, что будет тяжёлая игра. Мы играли вчера вечером, было мало времени на восстановление. Понимали, что напряжённая встреча предстоит. Первые два периода было сложно. В третьем периоде пошли голы, это здорово. Ребята провели хорошо матч. Я доволен финальным счётом.

Хенрик Лундквист приезжает завтра и сыграет с Данией в воскресенье. Бекстрём выступит на чемпионате мира, приедет возможно в воскресенье, — передаёт слова Грёнборга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.