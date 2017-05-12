«Мы резво начали матч с итальянцами, но в начале второго периода позволили себе совершить ошибку. Так делать нельзя. Затем прибавили, дожали соперника, забив много шайб. Конечно, мы довольны результатом, набрали три очка. К нам едет вратарь Хенрик Лундквист, это здорово для нас! Я думаю, что наши нынешние вратари тоже мастеровиты, но Хенрик — лучший голкипер в мире. Для команды его приезд — огромный плюс. Кто фаворит этого чемпионата мира? Швеция», — сказал Нюландер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.