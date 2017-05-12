Умарк: Не обращаю особого внимания на свои голы, счастлива Швеция — счастлив и я
Нападающий сборной Швеции Линус Умарк прокомментировал победу над Италией на чемпионате мира по хоккею 2017 года (8:1).
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«Я не считаю, что матч с Италией был лёгким. Мы играли второй день подряд, достаточно трудные три периода. Да, мне сегодня удалось забить, но я не обращаю на это особого внимания. Главное — командный результат. Три очка у нас, а это самое важное, что могло случиться. Если счастлива команда, то счастлив и я.
Лундквист — лучший голкипер в мире, мы рады его скорому приезду. Постараемся помочь ему адаптироваться как можно быстрее. Мы фокусируемся на каждой отдельной игре, преподнести сенсацию на турнире может каждый. Впереди матч с датчанами, сейчас мысли о нём, — сказал Умарк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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|12 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Рикард Гренборг
|Стефан Майр
|Виктор Фаст
|Фредерик Клотье
|1-й период
|03:24
|Виктор Раск (Э. Линдхольм)
|08:34
|Филип Хольм (В. Нюландер, Ю. Бродин)
|2-й период
|23:28
|Джоэль Лундквист
|Джованни Морини (Дж. Сканделла, М. Инсам)
|23:50
|29:52
|Юнас Бродин (Ф. Хольм)
|Антон Бернард
|34:36
|37:16
|Карл Клингберг
|3-й период
|40:41
|Элиас Линдхольм (Г. Ландескуг, А. Строльман)
|Алекс Ламбахер
|45:41
|50:09
|Линус Умарк (А. Эдлер, К. Седерберг)
|54:53
|Карл Клингберг (Й. Нордстрем)
|56:51
|Юэль Эрикссон Эк (В. Нюландер)
|58:25
|Йон Клингберг (Ф. Хольм, В. Нюландер)
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Стефан Фонселиус (Финляндия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол