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«Я не считаю, что матч с Италией был лёгким. Мы играли второй день подряд, достаточно трудные три периода. Да, мне сегодня удалось забить, но я не обращаю на это особого внимания. Главное — командный результат. Три очка у нас, а это самое важное, что могло случиться. Если счастлива команда, то счастлив и я.

Лундквист — лучший голкипер в мире, мы рады его скорому приезду. Постараемся помочь ему адаптироваться как можно быстрее. Мы фокусируемся на каждой отдельной игре, преподнести сенсацию на турнире может каждый. Впереди матч с датчанами, сейчас мысли о нём, — сказал Умарк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.