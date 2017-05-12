Сборная Швеции разгромила команду Италии на чемпионате мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
17:15 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
17:15 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29724449/
12 мая 2017, 19:50 | ТАСС

Сборная Швеции разгромила команду Италии на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции победила команду Италии со счетом 8:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.

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В составе сборной Италии шайбу забросил Джованни Морини (24-я минута). В команде Швеции отличились Виктор Раск (4), Филип Хольм (9), Йонас Бродин (30), Элиас Линдхольм (41), Линус Умарк (51), Карл Клингберг (55), Джоэль Эрикссон Эк (57), Джон Клингберг (59).

Сборная Швеции вышла на второе место в группе А с 10 очками. Команда Италии идет на последнем месте с одним очком. В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, США, Латвии, Германии, Словакии, Дании.

Следующий матч команда Италии проведет 13 мая против сборной Германии. Команда Швеции сыграет с датчанами 14 мая.
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12 Мая, 17:15 Зрители 10878 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Швеция 8:1
(2:0, 1:1, 5:0)
Италия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Стефан Майр
Вратари
Виктор Фаст Фредерик Клотье
1-й период
03:24 Виктор Раск (Э. Линдхольм)
08:34 Филип Хольм (В. Нюландер, Ю. Бродин)
2-й период
23:28 Джоэль Лундквист
Джованни Морини (Дж. Сканделла, М. Инсам) 23:50
29:52 Юнас Бродин (Ф. Хольм)
Антон Бернард 34:36
37:16 Карл Клингберг
3-й период
40:41 Элиас Линдхольм (Г. Ландескуг, А. Строльман)
Алекс Ламбахер 45:41
50:09 Линус Умарк (А. Эдлер, К. Седерберг)
54:53 Карл Клингберг (Й. Нордстрем)
56:51 Юэль Эрикссон Эк (В. Нюландер)
58:25 Йон Клингберг (Ф. Хольм, В. Нюландер)
Статистика
4 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Стефан Фонселиус (Финляндия)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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