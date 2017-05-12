Сборная Швеции разгромила команду Италии на чемпионате мира по хоккею
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции победила команду Италии со счетом 8:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.
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В составе сборной Италии шайбу забросил Джованни Морини (24-я минута). В команде Швеции отличились Виктор Раск (4), Филип Хольм (9), Йонас Бродин (30), Элиас Линдхольм (41), Линус Умарк (51), Карл Клингберг (55), Джоэль Эрикссон Эк (57), Джон Клингберг (59).
Сборная Швеции вышла на второе место в группе А с 10 очками. Команда Италии идет на последнем месте с одним очком. В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, США, Латвии, Германии, Словакии, Дании.
Следующий матч команда Италии проведет 13 мая против сборной Германии. Команда Швеции сыграет с датчанами 14 мая.
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|12 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Рикард Гренборг
|Стефан Майр
|Виктор Фаст
|Фредерик Клотье
|1-й период
|03:24
|Виктор Раск (Э. Линдхольм)
|08:34
|Филип Хольм (В. Нюландер, Ю. Бродин)
|2-й период
|23:28
|Джоэль Лундквист
|Джованни Морини (Дж. Сканделла, М. Инсам)
|23:50
|29:52
|Юнас Бродин (Ф. Хольм)
|Антон Бернард
|34:36
|37:16
|Карл Клингберг
|3-й период
|40:41
|Элиас Линдхольм (Г. Ландескуг, А. Строльман)
|Алекс Ламбахер
|45:41
|50:09
|Линус Умарк (А. Эдлер, К. Седерберг)
|54:53
|Карл Клингберг (Й. Нордстрем)
|56:51
|Юэль Эрикссон Эк (В. Нюландер)
|58:25
|Йон Клингберг (Ф. Хольм, В. Нюландер)
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Стефан Фонселиус (Финляндия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол