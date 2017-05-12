Никлас Бекстрём усилит сборную Швеции на ЧМ-2017
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира по хоккею 2017 года.
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Ранее стало известно, что состав шведов пополнит вратарь Хенрик Лундквист.
«Поражение “Вашингтона” долго не забудется, но я поеду на чемпионат мира, чтобы сыграть за свою страну, и постараюсь завершить сезон на мажорной ноте», — приводит слова Бекстрёма журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.
В 82 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 86 (23+63) очков. В
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