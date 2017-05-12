Никлас Бекстрём усилит сборную Швеции на ЧМ-2017

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Ранее стало известно, что состав шведов пополнит вратарь Хенрик Лундквист.

«Поражение “Вашингтона” долго не забудется, но я поеду на чемпионат мира, чтобы сыграть за свою страну, и постараюсь завершить сезон на мажорной ноте», — приводит слова Бекстрёма журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.