Витолиньш: Сборная России по хоккею будет играть в 12 нападающих в матче ЧМ со словаками
КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею будет играть с 12 нападающими в составе в матче чемпионата мира с командой Словакии. Об этом журналистам сообщил тренер российской команды Харийс Витолиньш.
В пятницу в Кельне форвард Кирилл Капризов провел первое занятие в составе сборной России на чемпионате мира. Тренировку пропустили нападающие Артемий Панарин и травмированный Сергей Мозякин. Предыдущий матч турнира против команды Дании российская команда провела в 11 форвардов.
«Капризов должен побыть здесь. Забрали аккредитацию у Науменкова. По составу определимся завтра. Есть разные мнения, но играть будем в 12 нападающих», — сказал Витолиньш.
«Мозякин завтра точно не сыграет. Вчера было осложнение. Врачи определятся, посмотрят», — добавил специалист.
Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.
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