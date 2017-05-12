Витолиньш: сборная России по хоккею будет играть в 12 нападающих в матче ЧМ со словаками

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В пятницу в Кельне форвард Кирилл Капризов провел первое занятие в составе сборной России на чемпионате мира. Тренировку пропустили нападающие Артемий Панарин и травмированный Сергей Мозякин. Предыдущий матч турнира против команды Дании российская команда провела в 11 форвардов.

«Капризов должен побыть здесь. Забрали аккредитацию у Науменкова. По составу определимся завтра. Есть разные мнения, но играть будем в 12 нападающих», — сказал Витолиньш.

«Мозякин завтра точно не сыграет. Вчера было осложнение. Врачи определятся, посмотрят», — добавил специалист.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.