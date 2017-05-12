Кузнецов: Хотелось бы вместе с Овечкиным попить пивка в Германии

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«Хотелось бы в Германии попить пивка вместе с Овечкиным, потому что хоккеисты любят пиво. А немецкое пиво — самое лучшее. Эй, журналисты, почему у вас всех такой вид, как будто кто-то умер?», — приводит слова Кузнецова обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.