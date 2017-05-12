Орлов и Кузнецов прилетят на ЧМ в Германию в субботу во время игры со словаками
КЕЛЬН, 12 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов прилетят во Франкфурт в субботу, во время матча группового этапа чемпионата мира между сборными России и Словакии, сообщили в пресс-службе сборной.
Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что Орлов и Кузнецов присоединятся к национальной команде 13 мая — в день матча со словаками.
«Орлов и Кузнецов прилетают завтра днем во Франкфурт. Прилет совпадает с игрой», — сообщили журналистам в
Таким образом, участие обоих хоккеистов в игре с командой Словакии исключено.
Россияне после четырех матчей с 11 очками возглавляют группу A, одержав победы над сборными Швеции (2:1 Б), Италии (10:1), Германии (6:3) и Дании (3:0).
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