Орлов и Кузнецов прилетят на ЧМ в Германию в субботу во время игры со словаками

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Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что Орлов и Кузнецов присоединятся к национальной команде 13 мая — в день матча со словаками.

«Орлов и Кузнецов прилетают завтра днем во Франкфурт. Прилет совпадает с игрой», — сообщили журналистам в пресс-службе национальной команды.

Таким образом, участие обоих хоккеистов в игре с командой Словакии исключено.

Россияне после четырех матчей с 11 очками возглавляют группу A, одержав победы над сборными Швеции (2:1 Б), Италии (10:1), Германии (6:3) и Дании (3:0).