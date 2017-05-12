Витолиньш: Панарин и Барабанов не тренировались из-за микротравм

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«Капризов должен почувствовать, побыть здесь. А случайно или не случайно, в дальнейшем посмотрите. У кого забрали аккредитацию? Науменкова вывели из состава.

По составу определимся завтра. У Панарина и Барабанова микротравмы, решили их сегодня поберечь. Играть будем в 12 нападающих. По Мозякину неизвестно, сыграет ли он на ЧМ. Со Словакией точно не сыграет, — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Встреча Россия — Словакия состоится завтра, 13 мая. Начало матча — 17:15 мск.